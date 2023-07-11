Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский раскритиковал партнеров, которые обсуждают НАТО без Украины: Беспрецедентно и абсурдно

Алена МазуренкоВторник, 11 июля 2023, 13:23
Зеленский раскритиковал партнеров, которые обсуждают НАТО без Украины: Беспрецедентно и абсурдно
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский по дороге на саммит НАТО отреагировал на кулуарные разговоры партнеров о том, что на саммите вместо членства в Альянсе будут обсуждать лишь какие-то условия для приглашения Украины в НАТО.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Украина будет представлена в Вильнюсе, на саммите НАТО. Потому что это - уважение. Но Украина тоже заслуживает уважения.

Реклама:

Сейчас, на пути к Вильнюсу, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины.

Беспрецедентно и абсурдно - когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда взамен добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины

Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса.

ВИДЕО ДНЯ

А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО - в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и в дальнейшем продолжать свой террор".

Детали: По его словам, Украина ценит союзников и общую безопасность: "И мы всегда ценим открытый разговор".

Зеленский добавил, что "неопределенность - это слабость" и обещал откровенно обсудить это на саммите.

Напомним: 

Темы: ЗеленскийНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Зеленский
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: