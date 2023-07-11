Зеленский раскритиковал партнеров, которые обсуждают НАТО без Украины: Беспрецедентно и абсурдно
Президент Владимир Зеленский по дороге на саммит НАТО отреагировал на кулуарные разговоры партнеров о том, что на саммите вместо членства в Альянсе будут обсуждать лишь какие-то условия для приглашения Украины в НАТО.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь: "Украина будет представлена в Вильнюсе, на саммите НАТО. Потому что это - уважение. Но Украина тоже заслуживает уважения.
Сейчас, на пути к Вильнюсу, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины.
Беспрецедентно и абсурдно - когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда взамен добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины
Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса.
А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО - в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и в дальнейшем продолжать свой террор".
Детали: По его словам, Украина ценит союзников и общую безопасность: "И мы всегда ценим открытый разговор".
Зеленский добавил, что "неопределенность - это слабость" и обещал откровенно обсудить это на саммите.
Напомним:
- По состоянию на утро 11 июля союзники НАТО все еще не имеют согласованного решения относительно того, какими будут формулировки в коммюнике саммита в отношении Украины и ее евроатлантических стремлений.
- При этом Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен в положительной формулировке относительно членства Украины в коммюнике саммита, которое будет принято через несколько часов.
- Президент США Джо Байден встретится со своим коллегой Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Вильнюсе.
- Президент Владимир Зеленский прибудет в Вильнюс во вторник, он примет участие в ужине, а также в заседании Совета Украина-НАТО в среду.