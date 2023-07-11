Зеленский раскритиковал партнеров, которые обсуждают НАТО без Украины: Беспрецедентно и абсурдно

Президент Владимир Зеленский по дороге на саммит НАТО отреагировал на кулуарные разговоры партнеров о том, что на саммите вместо членства в Альянсе будут обсуждать лишь какие-то условия для приглашения Украины в НАТО.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Украина будет представлена в Вильнюсе, на саммите НАТО. Потому что это - уважение. Но Украина тоже заслуживает уважения.

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Сейчас, на пути к Вильнюсу, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины.

Беспрецедентно и абсурдно - когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда взамен добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины

Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса.

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А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО - в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и в дальнейшем продолжать свой террор".

Детали: По его словам, Украина ценит союзников и общую безопасность: "И мы всегда ценим открытый разговор".

Зеленский добавил, что "неопределенность - это слабость" и обещал откровенно обсудить это на саммите.

Напомним: