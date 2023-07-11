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Убивство російського капітана Ржицького: родичі заявили, що він пішов з армії до війни

Ірина БалачукВівторок, 11 липня 2023, 14:34
Убивство російського капітана Ржицького: родичі заявили, що він пішов з армії до війни
Російський екскомандир підводного човна Станіслав Ржицький. Фото RT. Колаж УП

Близькі вбитого в Краснодарі російського екскомандира підводного човна Станіслава Ржицького заявили, що він нібито пішов з армії ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: російське видання Дождь із посиланням на близького друга Ржицького Сергія Гайнуліна, російський Telegram-канал База з посиланням на батька вбитого

Пряма мова Гайнуліна: "Він пішов у запас ще до того, як почалася ця спецоперація (так росіяни називають війну проти України − ред.)". 

Деталі: За його словами, після цього Ржицький став заступником начальника відділу з мобілізаційної роботи Краснодара. Начальник цього відділу Віктор Подколзін заявив "Дождю", що Ржицький обійняв нову посаду в жовтні 2022 року.

Гайнулін розповів, що бачився з Ржицьким напередодні вбивства − ні про які погрози життю той не говорив.

У застосунку Strava, де Ржицький фіксував маршрути своїх пробіжок і велозаїздів, остання активність вказана 9 липня, у ній позначений і Гайнулін, з яким убитий разом їздив на велосипедах у горах.

Батько Ржицького також заявив "База", що його син нібито звільнився зі збройних сил до початку російського вторгнення. За його словами, рапорт він подав у грудні 2021 року, але через те, що процедура була нешвидкою, остаточно звільнився в серпні 2022 року.

Батько також заявив, що в період звільнення Ржицький був у Севастополі, але в море нібито не виходив.  

За словами батька Ржицького, у базу "Миротворця" російський військовий потрапив після 2014 року − тоді він переганяв дизельний підводний човен "Запоріжжя", який до окупації Криму входив до складу ВМС України.

Також росЗМІ повідомили, що Слідком порушив кримінальну справу про вбивство. Правоохоронці нібито розшукують підозрюваного чоловіка віком 30-40 років, середньої статури, який був одягнений у чорний одяг і блакитну кепку.

Для довідки: У липні 2022 року журналісти "Наші гроші. Львів" опублікували розслідування, в якому назвали командирів підводних човнів Чорноморської дивізії РФ, серед яких був капітан 2-го рангу Станіслав Ржицький. Згідно з актуальними на 2019-2021 рік даними, він командував підводним човном "Краснодар".

Ржицький, як припускають журналісти, міг бути причетний до ракетного удару по Вінниці "Калібрами" у липні минулого року, внаслідок якого загинуло щонайменше 27 людей. 

Що було раніше: 10 липня стало відомо, що у російському Краснодарі розстріляли заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи і екскомандира підводного човна Станіслава Ржицького, який, за інформацією ЗМІ, міг бути причетний до ракетних ударів по Україні.

Головне управління розвідки підтвердило, що в російському Краснодарі застрелили Станіслава Ржицького.

Теми: Росіявбивствовійна
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