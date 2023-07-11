Убийство российского капитана Ржицкого: родственники заявили, что он ушел из армии до войны

Близкие убитого в Краснодаре российского экс-командира подводной лодки Станислава Ржицкого заявили, что он якобы ушел из армии еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Источник: российское издание Дождь со ссылкой на близкого друга Ржицкого Сергея Гайнулина, российский Telegram-канал База со ссылкой на отца убитого

Прямая речь Гайнулина: "Он ушел в запас еще до того, как началась эта спецоперация (так россияне называют войну против Украины − ред.)".



Детали: По его словам, после этого Ржицкий стал замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодара. Начальник этого отдела Виктор Подколзин заявил Дождю, что Ржицкий занял новую должность в октябре 2022 года.



Гайнулин рассказал, что виделся с Ржицким накануне убийства − ни о каких угрозах жизни тот не говорил.

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В приложении Strava, где Ржицкий фиксировал маршруты своих пробежек и велозаездов, последняя аквтиность указана 9 июля, в ней отмечен Гайнулин, с которым убитый вместе ездил на велосипедах в горах.



Отец Ржицкого также заявил "База", что его сын якобы уволился из вооруженных сил до начала российского вторжения. По его словам, рапорт он подал в декабре 2021 года, но из-за того, что процедура была небыстрой, окончательно уволился в августе 2022 года.

Отец также заявил, что в период увольнения Ржицкий был в Севастополе, но в море якобы не выходил.



По словам отца Ржицкого, в базу "Миротворца" российский военный попал после 2014 года − тогда он перегонял дизельную подводную лодку "Запорожье", которая до оккупации Крыма входила в состав ВМС Украины.

Также росСМИ сообщили, что Следком завел уголовное дело об убийстве. Правоохранители якобы разыскивают подозреваемого мужчину в возрасте 30-40 лет, среднего телосложения, который был одет в черную одежду и голубую кепку.

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Для справки: В июле 2022 года журналисты "Наші гроші. Львів" опубликовали расследование, в котором назвали командиров подводных лодок Черноморской дивизии РФ, среди которых был капитан 2-го ранга Станислав Ржицкий. Согласно актуальным на 2019-2021 год данным, он командовал подводной лодкой "Краснодар".

Ржицкий, как предполагают журналисты, мог быть причастен к ракетному удару по Виннице "Калибрами" в июле прошлого года, в результате чего погибло по меньшей мере 27 человек.

Что было раньше: 10 июля стало известно, что в российском Краснодаре расстреляли заместителя начальника отдела по мобилизационной работе и экс-командира подводной лодки Станислава Ржицкого, который, по информации СМИ, мог быть причастен к ракетным ударам по Украине.

Главное управление разведки Украины подтвердило, что в российском Краснодаре застрелили Станислава Ржицкого.