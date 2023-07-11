Убивство російського капітана Ржицького: у РФ заявили про затримання підозрюваного
Вівторок, 11 липня 2023, 17:36
Російський слідчий комітет повідомив про затримання чоловіка, якого перевіряють на причетність до вбивства заступника начальника відділу з мобілізації адміністрації Краснодара Станіслава Ржицького.
Джерело: СК РФ у Telegram
Дослівно: "У Краснодарському краї слідчими СК Росії спільно зі співробітниками МВС і ФСБ Росії затримано чоловіка 1959 року народження, якого слідство перевіряє на причетність до вбивства заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи адміністрації міста Краснодара Станіслава Ржицького".
Передісторія:
- 10 липня стало відомо, що у російському Краснодарі розстріляли заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи і екскомандира підводного човна Станіслава Ржицького, який, за інформацією ЗМІ, міг бути причетний до ракетних ударів по Україні.
- Головне управління розвідки підтвердило, що Ржицького затрелили. За даними ГУР, 10 липня "підводник" здійснював пробіжку в краснодарському парку культури і відпочинку ім. 30-річчя перемоги. Близько шостої ранку в нього було здійснено сім пострілів з пістолета Макарова. В результаті вогнепальних поранень Ржицький помер на місці.
- Близькі вбитого в Краснодарі Ржицького заявили, що він нібито пішов з армії ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.