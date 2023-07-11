Убивство російського капітана Ржицького: у РФ заявили про затримання підозрюваного

Російський слідчий комітет повідомив про затримання чоловіка, якого перевіряють на причетність до вбивства заступника начальника відділу з мобілізації адміністрації Краснодара Станіслава Ржицького.

Джерело: СК РФ у Telegram

Дослівно: "У Краснодарському краї слідчими СК Росії спільно зі співробітниками МВС і ФСБ Росії затримано чоловіка 1959 року народження, якого слідство перевіряє на причетність до вбивства заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи адміністрації міста Краснодара Станіслава Ржицького".

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