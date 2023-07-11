Убивство російського капітана Ржицького: у РФ заявили про затримання підозрюваного

Російський слідчий комітет повідомив про затримання чоловіка, якого перевіряють на причетність до вбивства заступника начальника відділу з мобілізації адміністрації Краснодара Станіслава Ржицького.

Джерело: СК РФ у Telegram

Дослівно: "У Краснодарському краї слідчими СК Росії спільно зі співробітниками МВС і ФСБ Росії затримано чоловіка 1959 року народження, якого слідство перевіряє на причетність до вбивства заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи адміністрації міста Краснодара Станіслава Ржицького".

Передісторія:

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10 липня стало відомо, що у російському Краснодарі розстріляли заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи і екскомандира підводного човна Станіслава Ржицького, який, за інформацією ЗМІ, міг бути причетний до ракетних ударів по Україні.

Головне управління розвідки підтвердило, що Ржицького затрелили. За даними ГУР, 10 липня "підводник" здійснював пробіжку в краснодарському парку культури і відпочинку ім. 30-річчя перемоги. Близько шостої ранку в нього було здійснено сім пострілів з пістолета Макарова. В результаті вогнепальних поранень Ржицький помер на місці.

Близькі вбитого в Краснодарі Ржицького заявили, що він нібито пішов з армії ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.