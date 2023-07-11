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Убийство российского капитана Ржицкого: в РФ заявили о задержании подозреваемого

Валентина РоманенкоВторник, 11 июля 2023, 17:36
Убийство российского капитана Ржицкого: в РФ заявили о задержании подозреваемого
РОССИЙСКИЙ ЭКС-КОМАНДИР ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ СТАНИСЛАВ РЖИЦКИЙ. ФОТО RT. КОЛАЖ УП

Российский следком сообщил о задержании мужчины, которого проверяют на причастность к убийству заместителя начальника отдела по мобилизации администрации Краснодара Станислава Ржицкого.

Источник: СК РФ в Telegram

Дословно: "В Краснодарском крае следователями СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержан мужчина 1959 года рождения, который проверяется следствием на причастность к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого".

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Предыстория:

  • 10 июля стало известно, что в российском Краснодаре расстреляли заместителя начальника отдела по мобилизационной работе и экс-командира подводной лодки Станислава Ржицкого, который, по информации СМИ, мог быть причастен к ракетным ударам по Украине.
  • Главное управление разведки подтвердило, что Ржицкий был застрелен. По данным ГУР, 10 июля "подводник" совершал пробежку в краснодарском парке культуры и отдыха им. 30-летия победы. Около шести утра в него было произведено семь выстрелов из пистолета Макарова. В результате огнестрельных ранений Ржицкий скончался на месте.
  • Близкие убитого в Краснодаре Ржицкого заявили, что он якобы ушел из армии еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Темы: Росcияубийствовойна
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