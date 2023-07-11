Убийство российского капитана Ржицкого: в РФ заявили о задержании подозреваемого

Российский следком сообщил о задержании мужчины, которого проверяют на причастность к убийству заместителя начальника отдела по мобилизации администрации Краснодара Станислава Ржицкого.

Источник: СК РФ в Telegram

Дословно: "В Краснодарском крае следователями СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержан мужчина 1959 года рождения, который проверяется следствием на причастность к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого".

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