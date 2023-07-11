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Главный сержант, с которым встречался Зеленский, пожаловался на командование

Евгений КизиловВторник, 11 июля 2023, 20:15
Главный сержант, с которым встречался Зеленский, пожаловался на командование
Зеленский и Маркус. Фото из Telegram Зеленского

Главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" Валерий Маркус попросил понизить его на должности из-за несогласия с действиями командования ОМБР.

Источник: Маркус в Facebook

Прямая речь: "Я категорически не согласен с решениями по применению и развитию 47 бригады. Построить воинскую часть согласно тем ценностям, которые мы декларировали в начале ее создания, нам не позволили. Повлиять на ситуацию или исправить больше возможности не имею. Мое пребывание в должности главного сержанта бригады больше не считаю целесообразным.

Своих людей я оставить не могу, поэтому ухожу на самую низкую должность по собственному желанию, чтобы быть ближе к ним на поле боя.

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Рапорт уже у командира на столе.

Semper Audentes!"

Детали: Маркус, которого в конце июня принимал у себя в Офисе президент Владимир Зеленский, считает, что в его бригаде систематически унижается работа сержантского корпуса, командование не понимает важность морального духа бойцов и не защищает интересы воинской части перед высшим командованием, а некомпетентность высшего офицерского корпуса остается безнаказанной.

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Заместителя командира его воинской части старший сержант назвал "аморальным дегенератом, пребывание с которым в одном коллективе унижает честь и достоинство".

Что предшествовало:

  • 28 июня Валерий Маркус рассказал о сутках штурмов и ночи на трупах российских захватчиков, чем вызвал трогательную реакцию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
  • В тот же день президент Владимир Зеленский встретился с Маркусом, чтобы обсудить реформу сержантского корпуса.
  • 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ "Магура" привлечена к операциям в Запорожской области.

Темы: Вооруженные силыЗеленскийскандал
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