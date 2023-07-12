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Питання членства України в НАТО має почекати до перемоги – Пенс

"Українська правда"Середа, 12 липня 2023, 07:11
Питання членства України в НАТО має почекати до перемоги – Пенс
Майкл Пенс. Ілюстративне фото Getty Images

Колишній віцепрезидент і кандидат на номінацію від Республіканської партії США Майкл Пенс заявив, що Україна зможе стати членом НАТО лише після завершення війни з РФ і перемоги у ній.

Джерело: заява Пенса, яку цитує CNN 

Пряма мова: "Я щиро вірю, що для Америки, яка є лідером вільного світу та арсеналом демократії, важливо й надалі надавати українцям необхідне їм для боротьби, перемоги й відбиття неспровокованого російського вторгнення.

Однак питання членства у НАТО – і я спілкувався із президентом Зеленським – має почекати до перемоги у війні".

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Деталі: Пенс також висловив сумніви, що у разі обрання Дональда Трампа президентом США він зможе завершити війну протягом 24 годин.

"Єдиний спосіб завершити війну в Україні протягом 24 годин - віддати Володимиру Путіну усе, що він хоче. Штатам не варто будь-коли схиляти Україну до цього", – сказав колишній віцепрезидент США.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Саміт НАТО у Вільнюсі 11 липня ухвалив пакет рішень із трьох елементів щодо України, що стосуються, зокрема, і шляху України до членства.
  • НАТО продовжує дотримуватись політики "відкритих дверей" і Україну запросять до НАТО, коли всі умови будуть виконані, але зараз це неможливо, бо означало б втягування США у війну з Росією.

Теми: СШАУкраїнаНАТО
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