Питання членства України в НАТО має почекати до перемоги – Пенс

Колишній віцепрезидент і кандидат на номінацію від Республіканської партії США Майкл Пенс заявив, що Україна зможе стати членом НАТО лише після завершення війни з РФ і перемоги у ній.

Джерело: заява Пенса, яку цитує CNN

Пряма мова: "Я щиро вірю, що для Америки, яка є лідером вільного світу та арсеналом демократії, важливо й надалі надавати українцям необхідне їм для боротьби, перемоги й відбиття неспровокованого російського вторгнення.

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Однак питання членства у НАТО – і я спілкувався із президентом Зеленським – має почекати до перемоги у війні".

Деталі: Пенс також висловив сумніви, що у разі обрання Дональда Трампа президентом США він зможе завершити війну протягом 24 годин.

"Єдиний спосіб завершити війну в Україні протягом 24 годин - віддати Володимиру Путіну усе, що він хоче. Штатам не варто будь-коли схиляти Україну до цього", – сказав колишній віцепрезидент США.

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