Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вопрос членства Украины в НАТО должен подождать до победы – Пенс

"Украинская правда"Среда, 12 июля 2023, 07:11
Вопрос членства Украины в НАТО должен подождать до победы – Пенс
Майкл Пенс. Иллюстративное фото Getty Images

Бывший вице-президент и кандидат на номинацию от Республиканской партии США Майкл Пенс заявил, что Украина сможет стать членом НАТО только после завершения войны с РФ и победы в ней.

Источник: заявление Пенса, которое цитирует CNN 

Прямая речь: "Я искренне верю, что для Америки, которая является лидером свободного мира и арсеналом демократии, важно и в дальнейшем предоставлять украинцам необходимое им для борьбы, победы и отражения неспровоцированного российского вторжения.

Однако вопрос членства в НАТО – и я общался с президентом Зеленским – должен подождать до победы в войне".

Реклама:

Детали: Пенс также выразил сомнения, что в случае избрания Дональда Трампа президентом США он сможет завершить войну в течение 24 часов.

"Единственный способ завершить войну в Украине в течение 24 часов – отдать Владимиру Путину все, что он хочет. Штатам не стоит когда-либо склонять Украину к этому", – сказал бывший вице-президент США.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля принял пакет решений из трех элементов по Украине, касающихся, в частности, и пути Украины к членству.
  • НАТО продолжает придерживаться политики "открытых дверей" и Украину пригласят в НАТО, когда все условия будут выполнены, но сейчас это невозможно, потому что означало бы втягивание США в войну с Россией.

Темы: СШАУкраинаНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРастоптали и сожгли Коран: в Дании провели протест перед посольством Ирака

Обмеление Днепра в районе Днепрогэса достигло критического для работы станции уровня

Президент Румынии осудил атаку России на порт Рени у границы

фотоУ главы Государственной судебной администрации обыски из-за взяток для судей Верховного Суда

фотоСиловики разоблачили в госизмене нардепа от ОПЗЖ, у него идут обыски

документКулинич, Наумов, Баканов: дело бывшего топа СБУ об измене обросло нестыковками

Все новости...
США
В администрация Байдена обсуждают возможность предоставления Украине ракет ATACMS – СМИ
Госдеп США объяснил, почему сейчас вступление Украины в НАТО невозможно
Блинкен: Союзники понимают, почему США предоставляют Украине кассетные боеприпасы
Последние новости
17:26
В Польше будут ремонтировать Leopard 2 для Украины
17:19
Экс-владельцы "Сенс банка" планировали довести его до банкротства - Офис генпрокурора
17:18
фотоВ Секторе Газа нашли захоронение римской эпохи с минимум 125-ю гробницами
17:17
"Жесткие ответные меры": Россия отреагировала на удары по Москве и Крыму
17:11
Китай тайно продает России дроны, тепловизоры, составляющие для бронежилетов – СМИ
16:47
Для военных создали веб-приложение, где можно получить консультацию по дерматологическим заболеваниям
16:24
Украина в августе сможет нарастить экспорт зерна - УЗА
16:15
видеоРастоптали и сожгли Коран: в Дании провели протест перед посольством Ирака
16:00
Оккупанты дважды за день перекрывали Крымский мост для автотранспорта
15:59
Самый старый ледник в мире мог возникнуть почти 3 млрд лет назад – исследование
Все новости...
Реклама: