Вопрос членства Украины в НАТО должен подождать до победы – Пенс

Бывший вице-президент и кандидат на номинацию от Республиканской партии США Майкл Пенс заявил, что Украина сможет стать членом НАТО только после завершения войны с РФ и победы в ней.

Источник: заявление Пенса, которое цитирует CNN

Прямая речь: "Я искренне верю, что для Америки, которая является лидером свободного мира и арсеналом демократии, важно и в дальнейшем предоставлять украинцам необходимое им для борьбы, победы и отражения неспровоцированного российского вторжения.

Однако вопрос членства в НАТО – и я общался с президентом Зеленским – должен подождать до победы в войне".

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Детали: Пенс также выразил сомнения, что в случае избрания Дональда Трампа президентом США он сможет завершить войну в течение 24 часов.

"Единственный способ завершить войну в Украине в течение 24 часов – отдать Владимиру Путину все, что он хочет. Штатам не стоит когда-либо склонять Украину к этому", – сказал бывший вице-президент США.

Что этому предшествовало:

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