Маркуса обвинили в "пиаре на крови", командир 47-й бригады призвал к взаимопониманию

В 47-й механизированной бригаде ВСУ отреагировали на заявление главного сержанта Валерия Маркуса, который попросил понизить его в должности из-за несогласия с действиями командования омбр.

Источник: командир 47 отдельной механизированной бригады Александр Сак в Telegram, главный сержант роты ударных БПЛА 47-й омбр Рустам Мустафаев в Facebook

Прямая речь Сака: "Сейчас солдаты, сержанты и офицеры бригады продолжают выполнять боевые задачи - семь дней в неделю, двадцать четыре часа в сутки.

Реклама:

В эти непростые дни я, командир 47 ОМБр, призываю всех отбросить конфликты, обиды, противоречия - и приумножить усилия для совместной борьбы. Пусть проблемы сплачивают нас перед ожесточенными боями! Как пальцы сгибаются в один кулак для удара, так мы должны объединиться".

Детали: Главный сержант роты ударных БПЛА 47-й ОМБр Рустам Мустафаев раскритиковал Маркуса за то, что тот "пиарится на чужой крови и работе", а также опроверг ряд его критических заявлений относительно командования бригады.

В частности, Мустафаев заверил, что он и его сержанты не сталкивались с "систематическим унижением сержантского корпуса бригады", о котором сообщил Маркус. По словам главного сержанта, командование наоборот часто вызывает его в штаб для взаимодействия и согласования действий подразделения, а все офицеры высшего командования находятся на прямой связи с ним, чтобы "создать максимально благоприятные условия для работы подразделения".

ВИДЕО ДНЯ

Он также назвал полным бредом заявление Маркуса о "непонимании командованием бригады важности морального духа бойцов для качественного выполнения задач".

Прямая речь: "О каком моральном духе можно говорить, когда Маркус один раз участвует в штурме, снимает на видео результат чужой работы и потом публикует кучу видосов, чтобы пропиарить свою личность на крови своих собратьев. Хотя именно он должен был заниматься боевой подготовкой бригады и поднимать боевой дух, но полностью провалил этот этап".

Больше деталей: Также Мустафаев опровергает заявление Маркуса о "некомпетентности лиц высшего офицерского корпуса бригады", отмечая, что лично участвовал с этими офицерами "в большем количестве операций, чем Маркус написал постов в своих блогах".

Заявление об "отсутствии воли у командования бригады защитить интересы воинской части перед высшим командованием" Мустафаев также считает неправдивым.

Он заверил, что 47 обмр успешно выполняет поставленные задачи, несмотря на ряд проблемных вопросов.

Предыстория:

11 июля главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" Валерий Маркус сообщил, что попросил понизить его в должности из-за несогласия с действиями командования омбр.

Что предшествовало: