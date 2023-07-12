Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Маркуса обвинили в "пиаре на крови", командир 47-й бригады призвал к взаимопониманию

Татьяна ЛозовенкоСреда, 12 июля 2023, 11:35
Маркуса обвинили в пиаре на крови, командир 47-й бригады призвал к взаимопониманию
Валерий Маркус, фото из его инстраграма

В 47-й механизированной бригаде ВСУ отреагировали на заявление главного сержанта Валерия Маркуса, который попросил понизить его в должности из-за несогласия с действиями командования омбр.

Источник: командир 47 отдельной механизированной бригады Александр Сак в Telegram, главный сержант роты ударных БПЛА 47-й омбр Рустам Мустафаев в Facebook

Прямая речь Сака: "Сейчас солдаты, сержанты и офицеры бригады продолжают выполнять боевые задачи - семь дней в неделю, двадцать четыре часа в сутки.

Реклама:

В эти непростые дни я, командир 47 ОМБр, призываю всех отбросить конфликты, обиды, противоречия - и приумножить усилия для совместной борьбы. Пусть проблемы сплачивают нас перед ожесточенными боями! Как пальцы сгибаются в один кулак для удара, так мы должны объединиться".

Детали: Главный сержант роты ударных БПЛА 47-й ОМБр Рустам Мустафаев раскритиковал Маркуса за то, что тот "пиарится на чужой крови и работе", а также опроверг ряд его критических заявлений относительно командования бригады.

В частности, Мустафаев заверил, что он и его сержанты не сталкивались с "систематическим унижением сержантского корпуса бригады", о котором сообщил Маркус. По словам главного сержанта, командование наоборот часто вызывает его в штаб для взаимодействия и согласования действий подразделения, а все офицеры высшего командования находятся на прямой связи с ним, чтобы "создать максимально благоприятные условия для работы подразделения".

ВИДЕО ДНЯ

Он также назвал полным бредом заявление Маркуса о "непонимании командованием бригады важности морального духа бойцов для качественного выполнения задач". 

Прямая речь: "О каком моральном духе можно говорить, когда Маркус один раз участвует в штурме, снимает на видео результат чужой работы и потом публикует кучу видосов, чтобы пропиарить свою личность на крови своих собратьев. Хотя именно он должен был заниматься боевой подготовкой бригады и поднимать боевой дух, но полностью провалил этот этап".

Больше деталей: Также Мустафаев опровергает заявление Маркуса о "некомпетентности лиц высшего офицерского корпуса бригады", отмечая, что лично участвовал с этими офицерами "в большем количестве операций, чем Маркус написал постов в своих блогах".

Заявление об "отсутствии воли у командования бригады защитить интересы воинской части перед высшим командованием" Мустафаев также считает неправдивым.

Он заверил, что 47 обмр успешно выполняет поставленные задачи, несмотря на ряд проблемных вопросов.  

Предыстория:

  • 11 июля главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" Валерий Маркус сообщил, что попросил понизить его в должности из-за несогласия с действиями командования омбр.

Что предшествовало:

  • 28 июня Валерий Маркус рассказал о сутках штурмов и ночи на трупах российских захватчиков, чем вызвал трогательную реакцию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
  • В тот же день президент Владимир Зеленский встретился с Маркусом, чтобы обсудить реформу сержантского корпуса.
  • 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ "Магура" привлечена к операциям в Запорожской области.

Темы: Вооруженные силыскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Вооруженные силы
Обстрел "Десны" в 2022: погибших признали "пропавшими без вести", а нарушения в части умолчали
Защитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: