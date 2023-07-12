Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Маркуса обвинили в "пиаре на крови", командир 47-й бригады призвал к взаимопониманию

Татьяна ЛозовенкоСреда, 12 июля 2023, 11:35
Маркуса обвинили в пиаре на крови, командир 47-й бригады призвал к взаимопониманию
Валерий Маркус, фото из его инстраграма

В 47-й механизированной бригаде ВСУ отреагировали на заявление главного сержанта Валерия Маркуса, который попросил понизить его в должности из-за несогласия с действиями командования омбр.

Источник: командир 47 отдельной механизированной бригады Александр Сак в Telegram, главный сержант роты ударных БПЛА 47-й омбр Рустам Мустафаев в Facebook

Прямая речь Сака: "Сейчас солдаты, сержанты и офицеры бригады продолжают выполнять боевые задачи - семь дней в неделю, двадцать четыре часа в сутки.

В эти непростые дни я, командир 47 ОМБр, призываю всех отбросить конфликты, обиды, противоречия - и приумножить усилия для совместной борьбы. Пусть проблемы сплачивают нас перед ожесточенными боями! Как пальцы сгибаются в один кулак для удара, так мы должны объединиться".

Реклама:

Детали: Главный сержант роты ударных БПЛА 47-й ОМБр Рустам Мустафаев раскритиковал Маркуса за то, что тот "пиарится на чужой крови и работе", а также опроверг ряд его критических заявлений относительно командования бригады.

В частности, Мустафаев заверил, что он и его сержанты не сталкивались с "систематическим унижением сержантского корпуса бригады", о котором сообщил Маркус. По словам главного сержанта, командование наоборот часто вызывает его в штаб для взаимодействия и согласования действий подразделения, а все офицеры высшего командования находятся на прямой связи с ним, чтобы "создать максимально благоприятные условия для работы подразделения".

Он также назвал полным бредом заявление Маркуса о "непонимании командованием бригады важности морального духа бойцов для качественного выполнения задач". 

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "О каком моральном духе можно говорить, когда Маркус один раз участвует в штурме, снимает на видео результат чужой работы и потом публикует кучу видосов, чтобы пропиарить свою личность на крови своих собратьев. Хотя именно он должен был заниматься боевой подготовкой бригады и поднимать боевой дух, но полностью провалил этот этап".

Больше деталей: Также Мустафаев опровергает заявление Маркуса о "некомпетентности лиц высшего офицерского корпуса бригады", отмечая, что лично участвовал с этими офицерами "в большем количестве операций, чем Маркус написал постов в своих блогах".

Заявление об "отсутствии воли у командования бригады защитить интересы воинской части перед высшим командованием" Мустафаев также считает неправдивым.

Он заверил, что 47 обмр успешно выполняет поставленные задачи, несмотря на ряд проблемных вопросов.  

Предыстория:

  • 11 июля главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" Валерий Маркус сообщил, что попросил понизить его в должности из-за несогласия с действиями командования омбр.

Что предшествовало:

  • 28 июня Валерий Маркус рассказал о сутках штурмов и ночи на трупах российских захватчиков, чем вызвал трогательную реакцию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
  • В тот же день президент Владимир Зеленский встретился с Маркусом, чтобы обсудить реформу сержантского корпуса.
  • 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ "Магура" привлечена к операциям в Запорожской области.

Темы: Вооруженные силыскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Ставке у Зеленского решали, как ответить России за Одессу и зерно

Украина ищет компромисс по экспорту зерна, блокада в ЕС недопустима - Зеленский

фотоВласти Киевщины хотят изменить герб и флаг области

видеоРастоптали и сожгли Коран: в Дании провели протест перед посольством Ирака

Обмеление Днепра в районе Днепрогэса достигло критического для работы станции уровня

Президент Румынии осудил атаку России на порт Рени у границы

Все новости...
Вооруженные силы
За минувшие сутки произошло 29 боевых столкновений с врагом – Генштаб
Главный сержант, с которым встречался Зеленский, пожаловался на командование
Защитники за 5 недель освободили почти столько территории, сколько россияне захватили за полгода – ISW
Последние новости
21:35
Наступление отстает от графика, но идет по плану – Резников
21:10
фотоРФ обстреляла Константиновку кассетными боеприпасами: погиб ребенок, есть раненые
20:53
КНДР снова запустила две баллистические ракеты
20:35
фотоВ Украине ликвидировали российского полковника, который командовал "Ленинградским полком"
20:35
Как военным приобрести билет на поезд из спецрезерва: объяснили в УЗ
20:30
фотоСтуденты российского колледжа собирают иранские "Шахеды" – расследование
20:26
В WhatsApp появились каналы: украинцы могут затестить функцию одними из первых в мире
20:23
Румынские суда были в украинском порту во время атаки РФ - СМИ
20:11
Марка Укрпочты с российским кораблем получила "филателистический Оскар" в Италии
20:04
До 30 судов остановились у Измаильского порта после российских ударов по дунайским терминалам
Все новости...
Реклама: