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Резніков: Касетні боєприпаси змінять правила гри в боротьбі проти Росії

Валентина РоманенкоСереда, 12 липня 2023, 12:56
Резніков: Касетні боєприпаси змінять правила гри в боротьбі проти Росії
Олексій Резніков. фото з Facebook політика

Київ вважає, що використання касетних боєприпасів дасть змогу змінити правила гри в боротьбі з російськими військами.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков у кулуарах саміту НАТО, цитує Politico

Деталі: Виступаючи в кулуарах саміту НАТО, міністр відкинув несхвалення деяких країн і гуманітарних груп щодо ухваленого минулого тижня урядом США рішення про постачання Україні цієї спірної зброї.

Резніков підкреслив, що застосування цієї зброї буде обмежено неміськими районами на території України. За його словами, партнери України також будуть проінформовані про застосування і дію касетних боєприпасів.

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Пряма мова: "Коли ми отримали в травні 2022 року 155-міліметрові артилерійські системи, це стало переломним моментом (в оригіналі "game changer" -ред.). У липні ми отримали різні типи (реактивних систем залпового вогню), це стало наступним кроком уперед... І я сподіваюся, що касетні боєприпаси (стануть) наступним проривом як зброя або боєприпаси для звільнення наших тимчасово окупованих територій".

Деталі: Касетні бомби заборонені в багатьох країнах, але не в США, Україні та Росії. Ці боєприпаси скидають розривні бомби для знищення солдатів супротивника на великій території, однак боєприпаси, що не розірвалися, можуть становити довгострокову загрозу для цивільного населення.

Росія застосовує свої касетні боєприпаси проти України з моменту свого повномасштабного вторгнення в країну понад рік тому.

ВІДЕО ДНЯ

У липні 2023 року міжнародні правозахисники з Human Rights Watch звинуватили Україну в застосуванні касетних боєприпасів, що, мовляв, призвело до жертв серед цивільного населення.

Передісторія:

  • Пентагон розкрив подробиці нового пакета військової допомоги України на $800 млн.
  • У новому пакеті військової допомоги США присутні так звані удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (касетні боєприпаси).
  • Президент Володимир Зеленський подякував США за надання Україні нового пакету оборонної допомоги.
  • Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна зобов'язується використовувати касетні боєприпаси, дотримуючись п'яти принципів, серед яких - неможливість використовувати їх у містах і на території Росії, а також вестиме облік зон уражень.

Теми: зброядопомога Українівійна
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