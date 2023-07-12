Резников: Кассетные боеприпасы изменят правила игры в борьбе против России

Киев считает, что использование кассетных боеприпасы позволит изменить правила игры в борьбе с российскими войсками.

Источник: министр обороны Алексей Резников в кулуарах саммита НАТО, цитирует Politico

Детали: Выступая в кулуарах саммита НАТО, министр отверг неодобрение некоторых стран и гуманитарных групп по поводу принятого на прошлой неделе правительством США решения о поставке Украине этого спорного оружия.

Реклама:

Резников подчеркнул, что применение этого оружия будет ограничено негородскими районами на территории Украины. По его словам, партнеры Украины также будут проинформированы о применении и действии кассетных боеприпасов.

Прямая речь: "Когда мы получили в мае 2022 года 155-миллиметровые артиллерийские системы, это стало переломным моментом (в оригинале "game changer" -ред.). В июле мы получили различные типы (реактивных систем залпового огня), это стало следующим шагом вперед... И я надеюсь, что кассетные боеприпасы (станут) следующим прорывом как оружие или боеприпасы для освобождения наших временно оккупированных территорий".

Детали: Кассетные бомбы запрещены во многих странах, но не в США, Украине и России. Эти боеприпасы сбрасывают разрывные бомбы для уничтожения солдат противника на большой территории, однако неразорвавшиеся боеприпасы могут представлять долгосрочную угрозу для гражданского населения.

ВИДЕО ДНЯ

Россия применяет свои кассетные боеприпасы против Украины с момента своего полномасштабного вторжения в страну более года назад.

В июле 2023 года международные правозащитники из Human Rights Watch обвинили Украину в применении кассетных боеприпасов, что, мол, привело к жертвам среди гражданского населения.

Предыстория: