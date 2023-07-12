Резников: Кассетные боеприпасы изменят правила игры в борьбе против России

Киев считает, что использование кассетных боеприпасы позволит изменить правила игры в борьбе с российскими войсками.

Источник: министр обороны Алексей Резников в кулуарах саммита НАТО, цитирует Politico

Детали: Выступая в кулуарах саммита НАТО, министр отверг неодобрение некоторых стран и гуманитарных групп по поводу принятого на прошлой неделе правительством США решения о поставке Украине этого спорного оружия.

Резников подчеркнул, что применение этого оружия будет ограничено негородскими районами на территории Украины. По его словам, партнеры Украины также будут проинформированы о применении и действии кассетных боеприпасов.

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Прямая речь: "Когда мы получили в мае 2022 года 155-миллиметровые артиллерийские системы, это стало переломным моментом (в оригинале "game changer" -ред.). В июле мы получили различные типы (реактивных систем залпового огня), это стало следующим шагом вперед... И я надеюсь, что кассетные боеприпасы (станут) следующим прорывом как оружие или боеприпасы для освобождения наших временно оккупированных территорий".

Детали: Кассетные бомбы запрещены во многих странах, но не в США, Украине и России. Эти боеприпасы сбрасывают разрывные бомбы для уничтожения солдат противника на большой территории, однако неразорвавшиеся боеприпасы могут представлять долгосрочную угрозу для гражданского населения.

Россия применяет свои кассетные боеприпасы против Украины с момента своего полномасштабного вторжения в страну более года назад.

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В июле 2023 года международные правозащитники из Human Rights Watch обвинили Украину в применении кассетных боеприпасов, что, мол, привело к жертвам среди гражданского населения.

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