Суровікін затриманий ФСБ та ізольований – росЗМІ

Заступника командувача об'єднаного угруповання російських військ в Україні Сергія Суровікіна затримала контррозвідка у зв'язку з заколотом Євгена Пригожина.

Джерело: російське видання Верстка з посиланням на джерело, близьке до правоохоронних органів, і ще одного співрозмовника, який говорив на умовах анонімності

Деталі: Близьке до правоохоронних органів джерело видання стверджує, що Суровікіна затримала ФСБ за підозрою в причетності до організації заколоту, але за фактом йому поки що не висунуто жодних обвинувачень.

За словами ще одного співрозмовника видання, Суровікін ізольований і не виходить на зв'язок із близькими понад два тижні.

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Обидва джерела стверджують, що генерала допитують.

Адвокат, з яким поговорило видання, підкреслює, що є багато способів тримати людину в ізоляції від суспільства без пред'явлення обвинувачення. Наприклад, це може бути адміністративний арешт або порушення іншої справи.

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