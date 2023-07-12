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Суровікін затриманий ФСБ та ізольований – росЗМІ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 12 липня 2023, 16:53
Суровікін затриманий ФСБ та ізольований – росЗМІ
СЕРГІЙ СУРОВІКІН, РИА НОВОСТИ

Заступника командувача об'єднаного угруповання російських військ в Україні Сергія Суровікіна затримала контррозвідка у зв'язку з заколотом Євгена Пригожина.

Джерело: російське видання Верстка з посиланням на джерело, близьке до правоохоронних органів, і ще одного співрозмовника, який говорив на умовах анонімності

Деталі: Близьке до правоохоронних органів джерело видання стверджує, що Суровікіна затримала ФСБ за підозрою в причетності до організації заколоту, але за фактом йому поки що не висунуто жодних обвинувачень.

За словами ще одного співрозмовника видання, Суровікін ізольований і не виходить на зв'язок із близькими понад два тижні. 

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Обидва джерела стверджують, що генерала допитують.

Адвокат, з яким поговорило видання, підкреслює, що є багато способів тримати людину в ізоляції від суспільства без пред'явлення обвинувачення. Наприклад, це може бути адміністративний арешт або порушення іншої справи.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше російська ФСБ заявила про закриття справи щодо заколоту.
  • Однак Суровікін, якого західні ЗМІ неодноразово пов'язували з Пригожиним, не з'являвся на публіці з моменту звернення до "вагнерівців" у ніч проти 24 червня, в якому закликав їх скласти зброю.
  • Про затримання Суровікіна повідомляла Financial Times. За даними газети, він перебуває під вартою, але поки не зрозуміло, обвинувачений він у змові чи затриманий для допиту.
  • Bloomberg також писав, що генерала протягом кількох днів допитували військові прокурори про його зв'язки з Пригожиним. Джерело агентства стверджувало, що Суровікіна утримують "в одному місці", але він не перебуває у в'язниці.
  • У РФ спростовували інформацію про його затримання.
  • Водночас 12 липня голова оборонного комітету Держдуми РФ Андрій Картаполов у відповідь на запитання журналістів повідомив, що Суровікін "відпочиває зараз" і "поки недоступний".

Теми: РосіяСуровікінПригожинВагнер
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