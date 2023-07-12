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Суровикин задержан ФСБ и изолирован – росСМИ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 12 июля 2023, 16:53
Суровикин задержан ФСБ и изолирован – росСМИ
СЕРГЕЙ СУРОВИКИН, РИА НОВОСТИ

Заместитель командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергей Суровикин задержан контрразведкой в связи с мятежом Евгения Пригожина.

Источник: российское издание Верстка со ссылкой на источник, близкий к правоохранительный органам, и еще одного собеседника, который говорил на условиях анонимности

Детали: Близкий к правоохранительным органам источник издания утверждает, что Суровикин задержан ФСБ по подозрению в причастности к организации мятежа, но по факту ему пока не предъявлено никаких обвинений.

По словам еще одного собеседника издания, Суровикин изолирован и не выходит на связь с близкими более двух недель.

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Оба источника утверждают, что генерала допрашивают.

Адвокат, c которым поговорило издание, подчеркивает, что есть много способов держать человека в изоляции от общества без предъявления обвинения. Например, это может быть административный арест, возбуждение другого дела, к примеру о коррупции.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее российская ФСБ заявила о прекращении дела о военном мятеже против Пригожина и "вагнеровцев". 
  • Однако Суровикин, которого западные СМИ неоднократно связывали с Пригожиным, не появлялся на публике з момента обращения к "вагнеровцам" в ночь на 24 июня, в котором призывал их сложить оружие.
  • О задержании Суровикина сообщала Financial Times. По данным газеты, он находится под стражей, но пока не ясно, обвинен ли он в заговоре или задержан для допроса.
  • Bloomberg также писал, что генерала в течение нескольких дней допрашивали военные прокуроры о его связях с Пригожиным. Источник агентства утверждал, что Суровикина содержат "в одном месте", но он не находится в тюрьме.
  • В РФ опровергали информацию о его задержании.
  • 12 июля глава оборонного комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов в ответ на вопрос журналистов сообщил, что Суровикин "отдыхает сейчас" и "пока недоступен".

Темы: РосcияСуровикинПригожинВагнер
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