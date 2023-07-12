Суровикин задержан ФСБ и изолирован – росСМИ
Заместитель командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергей Суровикин задержан контрразведкой в связи с мятежом Евгения Пригожина.
Источник: российское издание Верстка со ссылкой на источник, близкий к правоохранительный органам, и еще одного собеседника, который говорил на условиях анонимности
Детали: Близкий к правоохранительным органам источник издания утверждает, что Суровикин задержан ФСБ по подозрению в причастности к организации мятежа, но по факту ему пока не предъявлено никаких обвинений.
По словам еще одного собеседника издания, Суровикин изолирован и не выходит на связь с близкими более двух недель.
Оба источника утверждают, что генерала допрашивают.
Адвокат, c которым поговорило издание, подчеркивает, что есть много способов держать человека в изоляции от общества без предъявления обвинения. Например, это может быть административный арест, возбуждение другого дела, к примеру о коррупции.
Предыстория:
- Ранее российская ФСБ заявила о прекращении дела о военном мятеже против Пригожина и "вагнеровцев".
- Однако Суровикин, которого западные СМИ неоднократно связывали с Пригожиным, не появлялся на публике з момента обращения к "вагнеровцам" в ночь на 24 июня, в котором призывал их сложить оружие.
- О задержании Суровикина сообщала Financial Times. По данным газеты, он находится под стражей, но пока не ясно, обвинен ли он в заговоре или задержан для допроса.
- Bloomberg также писал, что генерала в течение нескольких дней допрашивали военные прокуроры о его связях с Пригожиным. Источник агентства утверждал, что Суровикина содержат "в одном месте", но он не находится в тюрьме.
- В РФ опровергали информацию о его задержании.
- 12 июля глава оборонного комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов в ответ на вопрос журналистов сообщил, что Суровикин "отдыхает сейчас" и "пока недоступен".