Силы ПВО уничтожили над Киевом около 10 "Шахедов" – КМВА
Силы воздушной обороны Украины обнаружили и сбили около 10 российских беспилотников, которые ночью 13 июля атаковали Киев.
Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram
Прямая речь: "Третий день подряд Киев атакуют барражирующие боеприпасы "Shahed". Этой ночью была массированная атака иранских дронов. БпЛА заходили на столицу с разных направлений.
Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около десятка вражеских целей".
Детали: Попко также сообщил, что в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах Киева зафиксировано падение обломков сбитых вражеских беспилотников.
Ранее Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки российских беспилотников на Киев погиб человек, еще 4 человека получили ранения, 2 из них – госпитализированы.