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Силы ПВО уничтожили над Киевом около 10 "Шахедов" – КМВА

"Украинская правда"Четверг, 13 июля 2023, 04:06
Силы ПВО уничтожили над Киевом около 10 Шахедов – КМВА
ДРОН-КАМИКАДЗЕ SHAHED-136. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ВОЗДУШНЫХ СИЛ

Силы воздушной обороны Украины обнаружили и сбили около 10 российских беспилотников, которые ночью 13 июля атаковали Киев.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "Третий день подряд Киев атакуют барражирующие боеприпасы "Shahed". Этой ночью была массированная атака иранских дронов. БпЛА заходили на столицу с разных направлений.

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Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около десятка вражеских целей".

Детали: Попко также сообщил, что в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах Киева зафиксировано падение обломков сбитых вражеских беспилотников.

Ранее Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки российских беспилотников на Киев погиб человек, еще 4 человека получили ранения, 2 из них – госпитализированы.

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Темы: беспилотникиШахедКиев
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