Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зі знищеного готелю у Бердянську всю ніч вивозили тіла російських військових – Генштаб

Альона Мазуренко Четвер, 13 липня 2023, 09:47
Зі знищеного готелю у Бердянську всю ніч вивозили тіла російських військових – Генштаб
ФОТО З САЙТУ АЗОВКУРОРТ

В українському Генштабі повідомили, що зі знищеного готелю "Дюна" в тимчасово окупованому Бердянську впродовж ночі вантажівками вивозили тіла російських військових. 

Джерело: речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "У тимчасово окупованому Бердянську внаслідок влучання по готелю "Дюна" протягом ночі зафіксовано активне вивезення вантажівками тіл російських військовослужбовців до місцевого моргу".

Деталі: Також окупанти посилили контррозвідувальні заходи в окупованому Маріуполі. Вони здійснюють рейди по будинках місцевих мешканців і перевіряють документи та телефони.

Реклама:

Таким чином ворог намагається залякати місцеве населення та виявити тих, хто допомагає українським захисникам. 

Нагадаємо: 

  • Зокрема, під час обстрілу Бердянська загинув генерал-лейтенант Олег Цоков. Цоков обіймав посаду заступника командувача Південного військового округу. Офіційного оголошення про це призначення не було, однак, як зазначалося, призначення Цокова на цю посаду пояснювало б, чому він міг перебувати в Бердянську і потрапити під обстріл.
  • В окупованому Бердянську 11 липня пролунали кілька серій вибухів, було влучання в будівлю готелю "Дюна", де жило військове керівництво російських окупантів, та в завод "Південгідромаш".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Бердянськокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму

фотоГутцайт не випускає з країни легендарного шахіста для участі у Кубку світу

відеоУ Криму після удару БПЛА детонує склад боєприпасів, евакуюють людей

відеоУкраїнські десантники вперше показали танк Challenger 2 у дії

Путін вважає, що зможе пережити Україну – Блінкен

Сили ППО вночі збили усі запущені росіянами "Шахеди"

Усі новини...
Українські десантники показали вогневу роботу "Цезарів"
Розвідка Британії про "вибухові тарани" РФ: Ймовірно – винахід чеченців
Джонсон: Крім РФ, найбільший ворог – "втома від України"
Обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 20, з них 8 дітей
Останні новини
15:13
На війні вбили російського пропагандиста, ще кількох поранили
15:08
відео"Жінка складала міни біля хати": у ДСНС застерегли не чіпати "подарунки" окупантів
14:48
Греція почала будівництво 35 км паркану на кордоні з Туреччиною
14:39
У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму
14:21
фотоВ Ірландії на берег винесло велетенські пакунки з кокаїном
14:13
фотоВійськові скаржаться на неякісні турнікети. У Медичних силах запевняють, що все добре
13:57
Вчені розрахували, яка температура повітря у спеку може зашкодити здоров'ю
13:45
Росіянина не ув'язнили за вбивство дружини, бо він воював в Україні
13:33
В Україні зросла кількість дітей, які загинули через війну – ОГП
13:18
Ryanair розглядає можливість відновлення польотів в Україну до кінця 2023 року
Усі новини...
Реклама: