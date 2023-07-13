Зі знищеного готелю у Бердянську всю ніч вивозили тіла російських військових – Генштаб

В українському Генштабі повідомили, що зі знищеного готелю "Дюна" в тимчасово окупованому Бердянську впродовж ночі вантажівками вивозили тіла російських військових.

Джерело: речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "У тимчасово окупованому Бердянську внаслідок влучання по готелю "Дюна" протягом ночі зафіксовано активне вивезення вантажівками тіл російських військовослужбовців до місцевого моргу".

Деталі: Також окупанти посилили контррозвідувальні заходи в окупованому Маріуполі. Вони здійснюють рейди по будинках місцевих мешканців і перевіряють документи та телефони.

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Таким чином ворог намагається залякати місцеве населення та виявити тих, хто допомагає українським захисникам.

Нагадаємо:

Зокрема, під час обстрілу Бердянська загинув генерал-лейтенант Олег Цоков. Цоков обіймав посаду заступника командувача Південного військового округу. Офіційного оголошення про це призначення не було, однак, як зазначалося, призначення Цокова на цю посаду пояснювало б, чому він міг перебувати в Бердянську і потрапити під обстріл.

В окупованому Бердянську 11 липня пролунали кілька серій вибухів, було влучання в будівлю готелю "Дюна", де жило військове керівництво російських окупантів, та в завод "Південгідромаш".