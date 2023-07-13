Зі знищеного готелю у Бердянську всю ніч вивозили тіла російських військових – Генштаб

В українському Генштабі повідомили, що зі знищеного готелю "Дюна" в тимчасово окупованому Бердянську впродовж ночі вантажівками вивозили тіла російських військових.

Джерело: речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "У тимчасово окупованому Бердянську внаслідок влучання по готелю "Дюна" протягом ночі зафіксовано активне вивезення вантажівками тіл російських військовослужбовців до місцевого моргу".

Реклама:

Деталі: Також окупанти посилили контррозвідувальні заходи в окупованому Маріуполі. Вони здійснюють рейди по будинках місцевих мешканців і перевіряють документи та телефони.

Таким чином ворог намагається залякати місцеве населення та виявити тих, хто допомагає українським захисникам.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ