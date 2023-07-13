Из уничтоженного отеля в Бердянске всю ночь вывозили тела российских военных – Генштаб

В украинском Генштабе сообщили, что из уничтоженного отеля "Дюна" во временно оккупированном Бердянске в течение ночи грузовиками вывозили тела российских военных.

Источник: представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона

Прямая речь: "Во временно оккупированном Бердянске в результате попадания по гостинице "Дюна" в течение ночи зафиксирован активный вывоз грузовиками тел российских военнослужащих в местный морг".

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Детали: Также оккупанты усилили контрразведывательные мероприятия в оккупированном Мариуполе. Они осуществляют рейды по домам местных жителей и проверяют документы и телефоны.

Таким образом враг пытается запугать местное население и выявить тех, кто помогает украинским защитникам.

Напомним:

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