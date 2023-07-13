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Из уничтоженного отеля в Бердянске всю ночь вывозили тела российских военных – Генштаб

Алена МазуренкоЧетверг, 13 июля 2023, 09:47
Из уничтоженного отеля в Бердянске всю ночь вывозили тела российских военных – Генштаб
ФОТО С САЙТА АЗОВКУРОРТ

В украинском Генштабе сообщили, что из уничтоженного отеля "Дюна" во временно оккупированном Бердянске в течение ночи грузовиками вывозили тела российских военных. 

Источник: представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона

Прямая речь: "Во временно оккупированном Бердянске в результате попадания по гостинице "Дюна" в течение ночи зафиксирован активный вывоз грузовиками тел российских военнослужащих в местный морг".

Детали: Также оккупанты усилили контрразведывательные мероприятия в оккупированном Мариуполе. Они осуществляют рейды по домам местных жителей и проверяют документы и телефоны.

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Таким образом враг пытается запугать местное население и выявить тех, кто помогает украинским защитникам.

Напомним: 

  • В частности, во время обстрела Бердянска погиб генерал-лейтенант Олег Цоков. Цоков занимал должность заместителя командующего Южного военного округа. Официального объявления об этом назначении не было, однако, как отмечалось, назначение Цокова на эту должность объясняло бы, почему он мог находиться в Бердянске и попасть под обстрел.
  • В оккупированном Бердянске 11 июля прозвучали несколько серий взрывов, попадание в здание гостиницы "Дюна", где жило военное руководство российских оккупантов, и в завод "Южгидромаш".

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Темы: Бердянскоккупациявойна
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