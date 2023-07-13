Данілов хоче, щоб НАТО "здало" маєтки, рахунки і яхти українських корупціонерів

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов хоче, щоб члени НАТО надали Україні інформацію щодо її корупціонерів, які приховують статки у банках цих країн.

Джерело: Данілов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Нам періодично закидають позицію відносно корупції... У мене є зворотній зв'язок. Я би дуже хотів, щоби члени Альянсу надали нам інформацію про тих корупціонерів, які на сьогоднішній день ховають гроші на банківських рахунках, які розташовані на території членів Альянсу, щоб вони нам дали інформацію про їхні маєтки, про їхні яхти тощо.

Тому що такий трошки односторонній рух відбувається. Нам постійно розповідають про корупцію, а те, в яких Монте-Карло, Лас-Вагасі і так далі ці корупціонери витрачають свої статки, нам чомусь не хочуть розповідати. Я би дуже хотів, щоб ми тут налагодили максимально співпрацю.

Хочу нагадати: за всі роки незалежності, коли нам розповідають про корупцію, лише одного корупціонера, а саме Павла Івановича Лазаренка нам свого часу підсвітили Сполучені Штати, і він там певний час сидів за гратами. А якщо їх там багато, то давайте спільними зусиллями будемо їх знаходити і "виводити на сонечко", щоб усі бачили, хто це".

Деталі: При цьому Данілов висловив тверде переконання, що Україна буде членом Північноатлантичного альянсу.