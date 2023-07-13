Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Данілов хоче, щоб НАТО "здало" маєтки, рахунки і яхти українських корупціонерів

Валентина РоманенкоЧетвер, 13 липня 2023, 13:23
Данілов хоче, щоб НАТО здало маєтки, рахунки і яхти українських корупціонерів
Олексій Данілов. фото РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов хоче, щоб члени НАТО надали Україні інформацію щодо її корупціонерів, які приховують статки у банках цих країн.

Джерело: Данілов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Нам періодично закидають позицію відносно корупції... У мене є зворотній зв'язок. Я би дуже хотів, щоби члени Альянсу надали нам інформацію про тих корупціонерів, які на сьогоднішній день ховають гроші на банківських рахунках, які розташовані на території членів Альянсу, щоб вони нам дали інформацію про їхні маєтки, про їхні яхти тощо.

Тому що такий трошки односторонній рух відбувається. Нам постійно розповідають про корупцію, а те, в яких Монте-Карло, Лас-Вагасі і так далі ці корупціонери витрачають свої статки, нам чомусь не хочуть розповідати. Я би дуже хотів, щоб ми тут налагодили максимально співпрацю.

Реклама:

Хочу нагадати: за всі роки незалежності, коли нам розповідають про корупцію, лише одного корупціонера, а саме Павла Івановича Лазаренка нам свого часу підсвітили Сполучені Штати, і він там певний час сидів за гратами. А якщо їх там багато, то давайте спільними зусиллями будемо їх знаходити і "виводити на сонечко", щоб усі бачили, хто це".

Деталі: При цьому Данілов висловив тверде переконання, що Україна буде членом Північноатлантичного альянсу.

Теми: корупціяДаніловНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму

фотоГутцайт не випускає з країни легендарного шахіста для участі у Кубку світу

відеоУ Криму після удару БПЛА детонує склад боєприпасів, евакуюють людей

відеоУкраїнські десантники вперше показали танк Challenger 2 у дії

Путін вважає, що зможе пережити Україну – Блінкен

Сили ППО вночі збили усі запущені росіянами "Шахеди"

Усі новини...
корупція
"Справа Золотого мандарину": Логвинському повідомили про підозру, але заочно
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Останні новини
15:29
На грецькому Родосі через лісову пожежу евакуювали ще три села
15:13
На війні вбили російського пропагандиста, ще кількох поранили
15:08
відео"Жінка складала міни біля хати": у ДСНС застерегли не чіпати "подарунки" окупантів
14:48
Греція почала будівництво 35 км паркану на кордоні з Туреччиною
14:39
У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму
14:21
фотоВ Ірландії на берег винесло велетенські пакунки з кокаїном
14:13
фотоВійськові скаржаться на неякісні турнікети. У Медичних силах запевняють, що все добре
13:57
Вчені розрахували, яка температура повітря у спеку може зашкодити здоров'ю
13:45
Росіянина не ув'язнили за вбивство дружини, бо він воював в Україні
13:33
В Україні зросла кількість дітей, які загинули через війну – ОГП
Усі новини...
Реклама: