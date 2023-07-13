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Данилов хочет, чтобы НАТО "сдало" имения, счета и яхты украинских коррупционеров

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 июля 2023, 13:23
Данилов хочет, чтобы НАТО сдало имения, счета и яхты украинских коррупционеров
Алексей Данилов. фото СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов хочет, чтобы члены НАТО предоставили Украине информацию о ее коррупционерах, которые скрывают состояние в банках этих стран.

Источник: Данилов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Нам периодически вменяют позицию относительно коррупции... У меня есть обратная связь. Я бы очень хотел, чтобы члены Альянса предоставили нам информацию о тех коррупционерах, которые на сегодняшний день прячут деньги на банковских счетах, которые расположены на территории членов Альянса, чтобы они нам дали информацию об их имениях, об их яхтах и тому подобное.

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Потому что такое немножко одностороннее движение происходит. Нам постоянно рассказывают о коррупции, а то, в каких Монте-Карло, Лас-Вагасе и так далее эти коррупционеры тратят свое состояние, нам почему-то не хотят рассказывать. Я бы очень хотел, чтобы мы здесь наладили максимально сотрудничество.

Хочу напомнить: за все годы независимости, когда нам рассказывают о коррупции, только одного коррупционера, а именно Павла Ивановича Лазаренко нам в свое время подсветили Соединенные Штаты, и он там некоторое время сидел за решеткой. А если их там много, то давайте совместными усилиями будем их находить и "выводить на солнышко", чтобы все видели, кто это".

Детали: При этом Данилов выразил твердое убеждение, что Украина будет членом Североатлантического альянса.

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Темы: коррупцияДаниловНАТО
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