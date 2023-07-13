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Росіяни зранку скинули фугасну бомбу на Зміїний – ОК "Південь"

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 13 липня 2023, 13:55
Росіяни зранку скинули фугасну бомбу на Зміїний – ОК Південь
ФОТО: ГЕНШТАБ ЗСУ

Російські військові на світанку 13 липня скинули фугасну бомбу на острів Зміїний.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "На світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби". 

Деталі: Також тактичну авіацію ворог продовжує застосовувати на Бериславщині. Зокрема, по селищу Козацьке у середу "відпрацювали" керованими авіабомбами.

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Всього протягом минулої доби зафіксовано понад 70 артилерійських обстрілів з витратою понад 460 снарядів. 

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Теми: Зміїнийзброяобстріл
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