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Россияне утром сбросили фугасную бомбу на Змеиный – ОК "Юг"

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 13 июля 2023, 13:55
Россияне утром сбросили фугасную бомбу на Змеиный – ОК Юг
ФОТО: ГЕНШТАБ ВСУ

Российские военные на рассвете 13 июля сбросили фугасную бомбу на остров Змеиный.

Источник: ОК Юг

Дословно: "На рассвете с применением тактической авиации враг атаковал остров Змеиный сбросом фугасной авиабомбы". 

Детали: Также тактическую авиацию враг продолжает применять на Бериславщине. В частности, по поселку Казацкое в среду "отработали" управляемыми авиабомбами.

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Всего за прошедшие сутки зафиксировано более 70 артиллерийских обстрелов с расходом более 460 снарядов. 

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Темы: Змеиныйоружиеобстрел
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