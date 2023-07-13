Россияне утром сбросили фугасную бомбу на Змеиный – ОК "Юг"

Российские военные на рассвете 13 июля сбросили фугасную бомбу на остров Змеиный.

Источник: ОК Юг

Дословно: "На рассвете с применением тактической авиации враг атаковал остров Змеиный сбросом фугасной авиабомбы".

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Детали: Также тактическую авиацию враг продолжает применять на Бериславщине. В частности, по поселку Казацкое в среду "отработали" управляемыми авиабомбами.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано более 70 артиллерийских обстрелов с расходом более 460 снарядов.

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