Россияне утром сбросили фугасную бомбу на Змеиный – ОК "Юг"
Четверг, 13 июля 2023, 13:55
Российские военные на рассвете 13 июля сбросили фугасную бомбу на остров Змеиный.
Источник: ОК Юг
Дословно: "На рассвете с применением тактической авиации враг атаковал остров Змеиный сбросом фугасной авиабомбы".
Детали: Также тактическую авиацию враг продолжает применять на Бериславщине. В частности, по поселку Казацкое в среду "отработали" управляемыми авиабомбами.
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Всего за прошедшие сутки зафиксировано более 70 артиллерийских обстрелов с расходом более 460 снарядов.
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Что этому предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- 8 июля остров Змеиный посещал президент Владимир Зеленский.