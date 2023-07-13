Росіяни обстріляли Оріхів – загинув чоловік
Четвер, 13 липня 2023, 15:47
Внаслідок російського обстрілу 13 липня в Оріхові Запорізької області загинула одна людина, окупанти зруйнували 3 будинки.
Джерело: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Телеграм
Пряма мова: "Запорізька область. Ворог здійснив мінометний обстрiл м.Орiхiв.
Внаслідок цього було зруйновано близько 3 будинкiв та вбито чоловіка".
Нагадаємо:
- В останні місяці російські війська посилили обстріли Запоріжжя.
- 9 липня російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по школі у місті Оріхів Запорізької області. У цей час там видавали гумдопомогу. Загинули 4 особи: жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік. Ще 11 оріхів'ян госпіталізували.
- Ввечері 10 липня стало відомо, що під завалами в Оріхові можуть бути ще три людини. Повідомлялося про 5 загиблих.
- Ввечері 10 липня рятувальники завершили пошукові роботи на місці авіаудару по Оріхову Запорізької області. Жертвами обстрілу стали 7 людей.Жертвами обстрілу стали 7 людей.