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Росіяни обстріляли Оріхів – загинув чоловік

Альона Мазуренко Четвер, 13 липня 2023, 15:47
Росіяни обстріляли Оріхів – загинув чоловік
ОРІХІВ, НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ, ФОТО ІЗ FACEBOOK СВІТЛАНИ МАНДРИЧ

Внаслідок російського обстрілу 13 липня в Оріхові Запорізької області загинула одна людина, окупанти зруйнували 3 будинки. 

Джерело: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Телеграм

Пряма мова: "Запорізька область. Ворог здійснив мінометний обстрiл м.Орiхiв.

Внаслідок цього було зруйновано близько 3 будинкiв та вбито чоловіка".

 

Нагадаємо:

  • В останні місяці російські війська посилили обстріли Запоріжжя. 
  • 9 липня російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по школі у місті Оріхів Запорізької області. У цей час там видавали гумдопомогу. Загинули 4 особи: жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік. Ще 11 оріхів'ян госпіталізували.
  • Ввечері 10 липня стало відомо, що під завалами в Оріхові можуть бути ще три людини. Повідомлялося про 5 загиблих.
  • Ввечері 10 липня рятувальники завершили пошукові роботи на місці авіаудару по Оріхову Запорізької області. Жертвами обстрілу стали 7 людей.Жертвами обстрілу стали 7 людей.

Теми: Запоріжжяобстрілокупаціявійна
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