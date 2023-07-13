Россияне обстреляли Орехов – погиб мужчина

В результате российского обстрела 13 июля в Орехове Запорожской области погиб один человек, оккупанты разрушили 3 дома.

Источник: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Телеграмм

Прямая речь: "Запорожская область. Враг совершил минометный обстрел г.Орехов.

В результате этого было разрушено около 3 домов и убит мужчина".

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