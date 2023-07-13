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Россияне обстреляли Орехов – погиб мужчина

Алена МазуренкоЧетверг, 13 июля 2023, 15:47
Россияне обстреляли Орехов – погиб мужчина
ОРЕХОВ, ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛОВ, ФОТО ИЗ FACEBOOK СВЕТЛАНЫ МАНДРИЧ

В результате российского обстрела 13 июля в Орехове Запорожской области погиб один человек, оккупанты разрушили 3 дома.

Источник: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Телеграмм

Прямая речь: "Запорожская область. Враг совершил минометный обстрел г.Орехов.

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В результате этого было разрушено около 3 домов и убит мужчина".

 

Предыстория:

  • В последние месяцы российские войска усилили обстрелы Запорожья.
  • 9 июля российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по школе в городе Орехов Запорожской области. В это время там выдавали гумпомощь. Погибли 4 человека: женщины 43, 45, 47 лет и 47-летний мужчина. Еще 11 ореховчан госпитализировали.
  • 10 июля стало известно, что под завалами в Орехове могут быть еще три человека. Сообщалось о 5 погибших.
  • Вечером 10 июля спасатели завершили поисковые работы на месте авиаудара по Орехову Запорожской области. Жертвами обстрела стали 7 человек.

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Темы: Запорожьеобстрелоккупациявойна
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