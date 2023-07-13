МОК пока не планирует приглашать РФ и Беларусь на Олимпиаду-2024
Четверг, 13 июля 2023, 16:08
Международный олимпийский комитет 26 июля не пришлет России и Беларуси приглашение на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Источник: пресс-служба МОК
Дословно: "Приглашение 203 национальным олимпийским комитетам, которые имеют право на участие, будут направлены 26 июля 2023 года. Это не будет касаться НОК России и Беларуси".
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Детали: Решение принято в связи с санкциями, введенными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за вторжения в Украину. Также МОК не пришлет приглашение НОК Гватемалы, которая сейчас отстранена от участия в Олимпийских играх.
Что этому предшествовало:
- В январе этого года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет международную кампанию, чтобы не допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских Играх.
- Зеленский обратился с письмом к президентам ведущих международных спортивных федераций с призывом определиться относительно стремления МОК вернуть российских спортсменов в международные соревнования.
- Президент МОК Томас Бах заявил, что хочет "изучить возможность" возвращения атлетов из России и Беларуси в международный спорт даже несмотря на то, что это может быть причиной бойкота соревнований со стороны Украины.
- Министерство иностранных дел России заявило, что любая попытка вытеснить Москву из международного спорта из-за войны, которую она называет своей "специальной военной операцией" в Украине, "обречена на провал".
- МОК рекомендовал международным спортивным федерациям разрешить спортсменам из России и Беларуси выступать на турнирах в нейтральном статусе, однако отложил рассмотрение вопроса об их участии в Олимпиаде.
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