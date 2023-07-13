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МОК пока не планирует приглашать РФ и Беларусь на Олимпиаду-2024

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 13 июля 2023, 16:08
МОК пока не планирует приглашать РФ и Беларусь на Олимпиаду-2024
OFFICIAL OLYMPIC FLAG, GETTY IMAGES

Международный олимпийский комитет 26 июля не пришлет России и Беларуси приглашение на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Источник: пресс-служба МОК

Дословно: "Приглашение 203 национальным олимпийским комитетам, которые имеют право на участие, будут направлены 26 июля 2023 года. Это не будет касаться НОК России и Беларуси".

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Детали: Решение принято в связи с санкциями, введенными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за вторжения в Украину. Также МОК не пришлет приглашение НОК Гватемалы, которая сейчас отстранена от участия в Олимпийских играх.

Что этому предшествовало: 

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Темы: спортОлимпиадаРосcияБеларусь
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