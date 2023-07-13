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В России из-за мятежа задержали 13 офицеров, в частности Суровикина – WSJ

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 13 июля 2023, 17:37
В России из-за мятежа задержали 13 офицеров, в частности Суровикина – WSJ
СЕРГЕЙ СУРОВИКИН (В ЦЕНТРЕ), GETTY IMAGES

Российская спецслужба задержала по меньшей мере 13 высокопоставленных военных, в том числе генерала Сергея Суровикина, в связи с мятежом Евгения Пригожина; 15 офицеров отстранили или уволили.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на источники

Детали: По информации источников издания, Суровикина задержали через несколько часов после начала мятежа, сейчас его удерживают в Москве. Ему не предъявляли никаких обвинений в совершении преступления.

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Он не находился в СИЗО, но, по информации источников WSJ, проходил неоднократные допросы, поскольку следователи выясняли его роль в восстании.

Один из собеседников издания утверждает, что Суровикин знал о планах восстания, но не участвовал в мятеже.

Генерала могут отпустить, когда Путин решит, что делать с последствиями мятежа, по мнению собеседников издания.

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Всего для допроса были задержаны по меньшей мере 13 старших офицеров, некоторых из них позже отпустили. Около 15 офицеров были отстранены от исполнения обязанностей или уволены.

"Эти задержания связаны с чистками от тех, кому, как считают, больше нельзя доверять", - сказал один из собеседников.

Заместитель Суровикина Андрей Юдин и заместитель начальника военной разведки Владимир Алексеев также были задержаны, но позже их отпустили. Они отстранены от исполнения служебных обязанностей, их передвижения ограничены, и они находятся под наблюдением. 

Алексеев, как сообщает WSJ, имел давние связи с Вагнером, однако, как и Суровикин, в начале мятежа публично призвал наемников сложить оружие. 

Среди других задержанных - бывший генерал-полковник Михаил Мизинцев, который ранее занимал должность заместителя министра обороны, а в конце апреля присоединился к "ЧВК Вагнер".

Мизинцев получил прозвище "Мясник Мариуполя" за то, что руководил российским штурмом города, который сопровождался массированными бомбардировками гражданских кварталов, чтобы принудить город к капитуляции.

Мизинцев был снят с должности заместителя министра, ответственного за логистику, и присоединился к "Вагнеру" за несколько месяцев до мятежа.

Ни Кремль, ни Министерство обороны России не ответили на запросы издания о комментариях.

Предыстория:

  • Ранее российская ФСБ заявила о прекращении дела о военном мятеже против Пригожина и "вагнеровцев". 
  • Однако Суровикин, которого западные СМИ неоднократно связывали с Пригожиным, не появлялся на публике з момента обращения к "вагнеровцам" в ночь на 24 июня, в котором призывал их сложить оружие.
  • О задержании Суровикина сообщала Financial Times. По данным газеты, он находится под стражей, но пока не ясно, обвинен ли он в заговоре или задержан для допроса.
  • Bloomberg также писал, что генерала в течение нескольких дней допрашивали военные прокуроры о его связях с Пригожиным. Источник агентства утверждал, что Суровикина содержат "в одном месте", но он не находится в тюрьме.
  • В РФ опровергали информацию о его задержании.
  • 12 июля глава оборонного комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов в ответ на вопрос журналистов сообщил, что Суровикин "отдыхает сейчас" и "пока недоступен".

Темы: РосcияВагнерСуровикинПригожин
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