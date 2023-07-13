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Байден: Я не думаю, що війна може тривати роками

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 13 липня 2023, 18:41
Байден: Я не думаю, що війна може тривати роками
Джо Байден, фото Білого дому

Президент США Джозеф Байден сподівається, що війна в Україні – не на роки, бо ресурси обмежені і президент РФ Володимир Путін зрозуміє, що це не в інтересах Росії.

Джерело: Джо Байден на пресконференції у Гельсінкі, цитує "Європейська правда"

Пряма мова Байдена: "Я не думаю, що війна (Росії з Україною – ред.) може тривати роками, з двох причин. Номер один: я не думаю, що Росія може підтримувати війну вічно, перш за все з огляду на ресурси та потенціал. Номер два: я думаю, що складуться обставини, за яких врешті-решт президент Путін вирішить, що це не в інтересах Росії – економічно, політично та в інших – продовжувати цю війну".

Деталі: Американський лідер зізнався, що не може передбачити, як закінчиться війна.

"Моя надія і мої сподівання: ви побачите, що Україна досягне суттєвого прогресу у наступі", – сказав він і додав, що з часом це створить можливість врегулювання шляхом переговорів.

Байден також заявив, що Путін уже програв війну.

"Немає жодної можливості, щоб він виграв війну в Україні. Він уже програв цю війну", – сказав президент США.

Цьому передувало: 12 липня, виступаючи у Литві, Байден заявив, що Путін помилився, почавши вторгнення в Україну, і пообіцяв, що підтримка України не похитнеться.

Байден також підтвердив, що розмірковує над рішенням надати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Теми: війнаРосіяПутінБайден
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