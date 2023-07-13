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Байден: Я не думаю, что война может длиться годами

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 13 июля 2023, 18:41
Байден: Я не думаю, что война может длиться годами
Джо Байден, фото Белого дома

Президент США Джозеф Байден надеется, что война в Украине – не на годы, потому что ресурсы ограничены и президент РФ Владимир Путин поймет, что это не в интересах России.

Источник: Джо Байден на пресс-конференции в Хельсинки, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь Байдена: "Я не думаю, что война (России с Украиной – ред.) может длиться годами, по двум причинам. Номер один: я не думаю, что Россия может поддерживать войну вечно, прежде всего учитывая ресурсы и потенциал. Номер два: я думаю, что сложатся обстоятельства, при которых в конце концов президент Путин решит, что это не в интересах России – экономически, политически и в других – продолжать эту войну".

Детали: Американский лидер признался, что не может предсказать, как закончится война.

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"Моя надежда и мои надежды: вы увидите, что Украина достигнет существенного прогресса в наступлении", – сказал он и добавил, что со временем это создаст возможность урегулирования путем переговоров.

Байден также заявил, что Путин уже проиграл войну.

"Нет никакой возможности, чтобы он выиграл войну в Украине. Он уже проиграл эту войну", – сказал президент США.

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Этому предшествовало: 12 июля, выступая в Литве, Байден заявил, что Путин ошибся, начав вторжение в Украину, и пообещал, что поддержка Украины не пошатнется.

Байден также подтвердил, что размышляет над решением предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Темы: войнаРосcияПутинБайден
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