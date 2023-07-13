Намісника Лаври Павла викрили на нових злочинах – СБУ

Служба безпеки України викрила нові факти протиправної діяльності настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла: заперечував існування України.

Джерело: СБУ в Telegram

Деталі: Правоохоронці з'ясували, що за день до оголошення йому першої підозри від СБУ Павло, в миру Петро Лебідь, дав відео-інтерв’ю одному з вітчизняних ЗМІ. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави. Також митрополит назвав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року.

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Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила ці факти злочинних дій клірика.

На підставі зібраних доказів слідчі спецслужби повідомили митрополиту про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно);

ч. 3 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, вчинене службовою особою повторно).

Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Що передувало: