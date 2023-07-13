Наместника Лавры Павла уличили в новых преступлениях – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила новые факты противоправной деятельности настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла: отрицал существование Украины.

Источник: СБУ в Telegram

Детали: Правоохранители выяснили, что за день до объявления ему первого подозрения от СБУ Павел, в миру Петр Лебедь, дал видео-интервью одному из отечественных СМИ. В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства. Также митрополит назвал российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года.

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Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила эти факты преступных действий клирика.

На основании собранных доказательств следователи спецслужбы сообщили митрополиту о новом подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно);

ч. 3 ст.436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно).

Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Сейчас решается вопрос об избрании Павлу меры пресечения в виде содержания под стражей.

Что предшествовало: