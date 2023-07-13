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Наместника Лавры Павла уличили в новых преступлениях – СБУ

Евгений КизиловЧетверг, 13 июля 2023, 18:54
Наместника Лавры Павла уличили в новых преступлениях – СБУ
Митрополит Павел в суде 1 апреля, фото: Виктория Рощина, УП

Служба безопасности Украины разоблачила новые факты противоправной деятельности настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла: отрицал существование Украины.

Источник: СБУ в Telegram

Детали: Правоохранители выяснили, что за день до объявления ему первого подозрения от СБУ Павел, в миру Петр Лебедь, дал видео-интервью одному из отечественных СМИ. В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства. Также митрополит назвал российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года.

Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила эти факты преступных действий клирика.

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На основании собранных доказательств следователи спецслужбы сообщили митрополиту о новом подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно);
  • ч. 3 ст.436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно).

Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании Павлу меры пресечения в виде содержания под стражей.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • 1 апреля Павлу вручили подозрение в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и "глорификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины".
  • Суд отправил его под круглосуточный домашний арест по подозрению в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Темы: УПЦ МПСБУрелигиякриминал
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