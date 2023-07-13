Касетні боєприпаси йтимуть у хід лише для деокупації територій – Шершень
У лавах Сил оборони запевняють, що касетні боєприпаси, які отримала Україна, будуть використані лише для прориву оборони противника з метою деокупації територій і не будуть застосовані в густонаселених пунктах.
Джерело: речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі "Радіо Свобода"
Деталі: Шершень нагадав, що командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив, що ЗСУ вже отримала касетні боєприпаси, але зробив "важливе зауваження".
Пряма мова Шершня: "Командувач зазначив, що касетні боєприпаси будуть використовуватись виключно у правовому полі, тільки для деокупації наших територій.
Ці боєприпаси не будуть використовуватись на території Росії, ми не будемо використовувати касетні боєприпаси у містах чи на густонаселених територіях".
Деталі: Шершень додав, що після використання цих боєприпасів території маркуватимуться й додатково розміновуватимуться.
Пряма мова: "Касетні боєприпаси будуть використовуватися тільки на тих ділянках, де зосереджені російські військові, для прориву оборони противника".
Деталі: Шершень переконаний, що отримання касетних боєприпасів Україною "ще більше демотивує російську окупаційну армію і змінить (ситуацію) кардинально на користь Сил оборони України".
Передісторія:
- Минулого тижня Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії у протистоянні російському вторгненню. У новому пакеті, серед іншого, є касетні боєприпаси.
- Це рішення викликало критику з боку неурядових організацій і збентежило кілька європейських країн.
- У багатьох країнах, особливо в Європі, діє заборона на використання касетних боєприпасів. Це визначено конвенцією від 2008 року, сторонами якої не є ні США, ні Україна.
- Президент Володимир Зеленський переконаний, що надання Україні касетних боєприпасів Сполученими Штатами відновлює справедливість у відповідь на обстріли росіянами аналогічними снарядами.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що використання касетних боєприпасів дасть змогу змінити правила гри в боротьбі з російськими військами.