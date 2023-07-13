Касетні боєприпаси йтимуть у хід лише для деокупації територій – Шершень

У лавах Сил оборони запевняють, що касетні боєприпаси, які отримала Україна, будуть використані лише для прориву оборони противника з метою деокупації територій і не будуть застосовані в густонаселених пунктах.

Джерело: речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі "Радіо Свобода"

Деталі: Шершень нагадав, що командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив, що ЗСУ вже отримала касетні боєприпаси, але зробив "важливе зауваження".

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Пряма мова Шершня: "Командувач зазначив, що касетні боєприпаси будуть використовуватись виключно у правовому полі, тільки для деокупації наших територій.

Ці боєприпаси не будуть використовуватись на території Росії, ми не будемо використовувати касетні боєприпаси у містах чи на густонаселених територіях".

Деталі: Шершень додав, що після використання цих боєприпасів території маркуватимуться й додатково розміновуватимуться.

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Пряма мова: "Касетні боєприпаси будуть використовуватися тільки на тих ділянках, де зосереджені російські військові, для прориву оборони противника".

Деталі: Шершень переконаний, що отримання касетних боєприпасів Україною "ще більше демотивує російську окупаційну армію і змінить (ситуацію) кардинально на користь Сил оборони України".

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