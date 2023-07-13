Кассетные боеприпасы будут идти в ход только для деоккупации территорий – Шершень

В рядах Сил обороны уверяют, что кассетные боеприпасы, которые получила Украина, будут использованы только для прорыва обороны противника с целью деоккупации территорий и не будут применены в густонаселенных пунктах.

Источник: представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире "Радио Свобода"

Детали: Шершень напомнил, что командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский подтвердил, что ВСУ уже получила кассетные боеприпасы, но сделал "важное замечание".

Прямая речь Шершня: "Командующий отметил, что кассетные боеприпасы будут использоваться исключительно в правовом поле, только для деоккупации наших территорий.

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Эти боеприпасы не будут использоваться на территории России, мы не будем использовать кассетные боеприпасы в городах или на густонаселенных территориях".

Детали: Шершень добавил, что после использования этих боеприпасов территории будут маркироваться и дополнительно разминироваться.

Прямая речь: "Кассетные боеприпасы будут использоваться только на тех участках, где сосредоточены российские военные, для прорыва обороны противника".

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Детали: Шершень убежден, что получение кассетных боеприпасов Украиной "еще больше демотивирует российскую оккупационную армию и изменит (ситуацию) кардинально в пользу Сил обороны Украины".

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