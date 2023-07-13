Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кассетные боеприпасы будут идти в ход только для деоккупации территорий – Шершень

"Украинская правда"Четверг, 13 июля 2023, 21:17

В рядах Сил обороны уверяют, что кассетные боеприпасы, которые получила Украина, будут использованы только для прорыва обороны противника с целью деоккупации территорий и не будут применены в густонаселенных пунктах.

Источник: представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире "Радио Свобода"

Детали: Шершень напомнил, что командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский подтвердил, что ВСУ уже получила кассетные боеприпасы, но сделал "важное замечание".

Реклама:

Прямая речь Шершня: "Командующий отметил, что кассетные боеприпасы будут использоваться исключительно в правовом поле, только для деоккупации наших территорий. 

Эти боеприпасы не будут использоваться на территории России, мы не будем использовать кассетные боеприпасы в городах или на густонаселенных территориях".

Детали: Шершень добавил, что после использования этих боеприпасов территории будут маркироваться и дополнительно разминироваться.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Кассетные боеприпасы будут использоваться только на тех участках, где сосредоточены российские военные, для прорыва обороны противника".

Детали: Шершень убежден, что получение кассетных боеприпасов Украиной "еще больше демотивирует российскую оккупационную армию и изменит (ситуацию) кардинально в пользу Сил обороны Украины".

Предыстория: 

  • На прошлой неделе Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи для поддержки украинской армии в противостоянии российскому вторжению. В новом пакете, среди прочего, есть кассетные боеприпасы.
  • Это решение вызвало критику со стороны неправительственных организаций и смутило несколько европейских стран.
  • Во многих странах, особенно в Европе, действует запрет на использование кассетных боеприпасов. Это определено конвенцией от 2008 года, сторонами которой не являются ни США, ни Украина.
  • Президент Владимир Зеленский убежден, что предоставление Украине кассетных боеприпасов Соединенными Штатами восстанавливает справедливость в ответ на обстрелы россиянами аналогичными снарядами.
  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что использование кассетных боеприпасов позволит изменить правила игры в борьбе с российскими войсками.

Темы: оружиеСШАВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
оружие
Украина потеряла лишь 5 из 71 танка Leopard 2 за время летнего контрнаступления – Forbes
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
США могут передать Киеву кассетные боеприпасы большей дальности – СМИ
Последние новости
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
Все новости...
Реклама: