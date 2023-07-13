Кассетные боеприпасы будут идти в ход только для деоккупации территорий – Шершень
В рядах Сил обороны уверяют, что кассетные боеприпасы, которые получила Украина, будут использованы только для прорыва обороны противника с целью деоккупации территорий и не будут применены в густонаселенных пунктах.
Источник: представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире "Радио Свобода"
Детали: Шершень напомнил, что командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский подтвердил, что ВСУ уже получила кассетные боеприпасы, но сделал "важное замечание".
Прямая речь Шершня: "Командующий отметил, что кассетные боеприпасы будут использоваться исключительно в правовом поле, только для деоккупации наших территорий.
Эти боеприпасы не будут использоваться на территории России, мы не будем использовать кассетные боеприпасы в городах или на густонаселенных территориях".
Детали: Шершень добавил, что после использования этих боеприпасов территории будут маркироваться и дополнительно разминироваться.
Прямая речь: "Кассетные боеприпасы будут использоваться только на тех участках, где сосредоточены российские военные, для прорыва обороны противника".
Детали: Шершень убежден, что получение кассетных боеприпасов Украиной "еще больше демотивирует российскую оккупационную армию и изменит (ситуацию) кардинально в пользу Сил обороны Украины".
Предыстория:
- На прошлой неделе Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи для поддержки украинской армии в противостоянии российскому вторжению. В новом пакете, среди прочего, есть кассетные боеприпасы.
- Это решение вызвало критику со стороны неправительственных организаций и смутило несколько европейских стран.
- Во многих странах, особенно в Европе, действует запрет на использование кассетных боеприпасов. Это определено конвенцией от 2008 года, сторонами которой не являются ни США, ни Украина.
- Президент Владимир Зеленский убежден, что предоставление Украине кассетных боеприпасов Соединенными Штатами восстанавливает справедливость в ответ на обстрелы россиянами аналогичными снарядами.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что использование кассетных боеприпасов позволит изменить правила игры в борьбе с российскими войсками.