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Кассетные боеприпасы будут идти в ход только для деоккупации территорий – Шершень

"Украинская правда"Четверг, 13 июля 2023, 21:17

В рядах Сил обороны уверяют, что кассетные боеприпасы, которые получила Украина, будут использованы только для прорыва обороны противника с целью деоккупации территорий и не будут применены в густонаселенных пунктах.

Источник: представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире "Радио Свобода"

Детали: Шершень напомнил, что командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский подтвердил, что ВСУ уже получила кассетные боеприпасы, но сделал "важное замечание".

Прямая речь Шершня: "Командующий отметил, что кассетные боеприпасы будут использоваться исключительно в правовом поле, только для деоккупации наших территорий. 

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Эти боеприпасы не будут использоваться на территории России, мы не будем использовать кассетные боеприпасы в городах или на густонаселенных территориях".

Детали: Шершень добавил, что после использования этих боеприпасов территории будут маркироваться и дополнительно разминироваться.

Прямая речь: "Кассетные боеприпасы будут использоваться только на тех участках, где сосредоточены российские военные, для прорыва обороны противника".

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Детали: Шершень убежден, что получение кассетных боеприпасов Украиной "еще больше демотивирует российскую оккупационную армию и изменит (ситуацию) кардинально в пользу Сил обороны Украины".

Предыстория: 

  • На прошлой неделе Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи для поддержки украинской армии в противостоянии российскому вторжению. В новом пакете, среди прочего, есть кассетные боеприпасы.
  • Это решение вызвало критику со стороны неправительственных организаций и смутило несколько европейских стран.
  • Во многих странах, особенно в Европе, действует запрет на использование кассетных боеприпасов. Это определено конвенцией от 2008 года, сторонами которой не являются ни США, ни Украина.
  • Президент Владимир Зеленский убежден, что предоставление Украине кассетных боеприпасов Соединенными Штатами восстанавливает справедливость в ответ на обстрелы россиянами аналогичными снарядами.
  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что использование кассетных боеприпасов позволит изменить правила игры в борьбе с российскими войсками.

Темы: оружиеСШАВооруженные силы
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