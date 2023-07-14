До гарантій безпеки України, крім G7, приєдналися ще 6 країн – Зеленський

Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція за першу добу після саміту НАТО у Вільнюсі приєдналися до так званих "гарантій безпеки" для України, запропонованих країнами "Великої сімки".

Джерело: президент України Володимир Зеленський у щоденному вечірньому зверненні

Деталі: Зеленський повідомив, що в четвер 13 липня провів нараду щодо війни з керівниками СБУ, військової і зовнішньої розвідок (ГУР і СЗР), а також нараду з міжнародниками щодо результатів саміту НАТО у Вільнюсі.

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За словами президента, на саміті у Вільнюсі Україна отримала "хороші домовленості практично з усіма партнерами", – і його команда вже починає готуватися до наступного саміту НАТО у Вашингтоні.

Зеленський зазначив, що Рада Україна – НАТО "має працювати змістовно", тож Україна готує пропозиції своїм партнерам.

Пряма мова: "Дуже вдалу нашу домовленість щодо гарантій безпеки для України на шляху в НАТО продовжуємо підготовкою договорів з країнами. Двосторонніх договорів.

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Минула лише доба після Вільнюса, а до семи найбільших демократій світу, із якими ми вчора погодили гарантії безпеки, приєдналися вже шість країн.

Це Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція. Дякую!

Впевнений: коло гарантів буде збільшуватися. Україна та Сполучені Штати вестимуть перелік держав, які будуть приєднуватися до нашої спільної з "Великою сімкою" декларації про гарантії безпеки на шляху в НАТО".

Деталі: Зеленський сказав, що до Вашингтонського саміту слід разом із партнерами опрацювати все, про що говорили у Вільнюсі, а також сформувати нові спільні позиції, на які Україна та українські воїни "однозначно заслуговують".

Український президент також повідомив, що мав розмову з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою: говорив про "формулу миру" та ініціативу "Зерно з України".

Зеленський також сказав, що зараз Україна, а не Росія, – в центрі уваги партнерів.

"І коли ми поставимо крапку у цій війні фіксацією російського програшу, повага й увага до України будуть назавжди зафіксовані в історії для всіх наступних поколінь нашого народу. Але це здобувається зараз у боях заради України, у наступах і в обороні", – додав він.

Цьому передувало: Країни "Групи семи" підготували довгострокові безпекові гарантії для України, які називають історичними та кроком до завершення поточної фази війни.

12 липня ЗМІ опублікували текст домовленості G7 про гарантії безпеки для України.