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К гарантиям безопасности Украины, кроме G7, присоединились еще 6 стран – Зеленский

Елена РощинаПятница, 14 июля 2023, 00:11
К гарантиям безопасности Украины, кроме G7, присоединились еще 6 стран – Зеленский
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция за первые сутки после саммита НАТО в Вильнюсе присоединились к так называемым "гарантиям безопасности" для Украины, предложенных странами "Большой семерки". 

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном вечернем обращении

Детали: Зеленский сообщил, что в четверг 13 июля провел совещание по военной тематике с руководителями СБУ, военной и внешней разведок (ГУР и СВР), а также совещание с международниками по результатам саммита НАТО в Вильнюсе.

По словам президента, на саммите в Вильнюсе Украина получила "хорошие договоренности практически со всеми партнерами", – и его команда уже начинает готовиться к следующему саммиту НАТО в Вашингтоне. 

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Зеленский отметил, что Совет Украина – НАТО "должен работать содержательно", поэтому Украина готовит предложения своим партнерам. 

Прямая речь: "Очень удачную нашу договоренность о гарантиях безопасности для Украины на пути в НАТО продолжаем подготовкой договоров со странами. Двусторонних договоров. 

Прошли только сутки после Вильнюса, а к семи крупнейшим демократиям мира, с которыми мы вчера согласовали гарантии безопасности, присоединились уже шесть стран. 

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Это Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция. Спасибо! 

Уверен: круг гарантов будет увеличиваться. Украина и Соединенные Штаты будут вести перечень государств, которые будут присоединяться к нашей общей с "Большой семеркой" декларации о гарантиях безопасности на пути в НАТО".

Детали: Зеленский сказал, что до Вашингтонского саммита следует вместе с партнерами проработать все, о чем говорили в Вильнюсе, а также сформировать новые общие позиции, которых Украина и украинские воины "однозначно заслуживают".

Украинский президент также сообщил, что разговаривал с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой: говорил о "формуле мира" и инициативе "Зерно из Украины".

Зеленский также сказал, что сейчас Украина, а не Россия, – в центре внимания партнеров. 

"И когда мы поставим точку в этой войне фиксацией российского проигрыша, уважение и внимание к Украине будут навсегда зафиксированы в истории для всех последующих поколений нашего народа. Но это добывается сейчас в боях ради Украины, в наступлениях и в обороне", – добавил он.

Этому предшествовало: Страны "Группы семи" подготовили долгосрочные гарантии безопасности для Украины, которые называют историческими и шагом к завершению текущей фазы войны.

12 июля СМИ опубликовали текст договоренности G7 о гарантиях безопасности для Украины.

Темы: гарантии безопасностиЗеленскийG7
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