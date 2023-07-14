ISW повідомив, на яких напрямках Сили оборони досягли успіхів у контрнаступі
Станом на 13 липня, за даними Інституту вивчення війни (ISW) українські захисники вели контраступ щонайменше на трьох ділянках фронту і досягли успіху на деяких напрямках.
Джерело: ISW
Деталі: Українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту 13 липня і досягли успіхів на деяких напрямках, зокрема на заході Запорізької області, та просунулися вперед навколо Бахмута.
Аналітики звертають увагу на те, що колишній командувач 58-ї загальновійськової армії генерал-майор Іван Попов заявив у витоку аудіозапису, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу звільнив його за те, що він постійно висловлював вищому командуванню невдоволення проблемами на західному фронті в Запорізькій області.
ISW раніше відзначав, що Путін ігнорував скарги російських офіційних осіб, які виступали від імені російських військовослужбовців – ймовірно, щоб дистанціюватися від російських військових невдач.
Також ISW вже оцінював, що публічні розбіжності між російськими військами в Україні щодо постачання і бойових завдань, а також очевидна необхідність Міністерства оборони Росії вести переговори з підлеглими командирами з цих питань свідчать про наявність серйозних проблем у системі підпорядкування.
Відсутність резервів у Росії, ймовірно, не дозволила Герасимову серйозно розглянути звернення Попова, а звільнення Попова ще раз продемонструвало, що російські війська не здатні проводити ротацію сил.
Експерти також зауважують, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повторив шаблонну російську риторику, спрямовану на стримування західної допомоги Україні у сфері безпеки після саміту НАТО. Він заявив, що Росія визнає появу F-16 в Україні ядерною загрозою, оскільки F-16 технічно здатні нести ядерні боєголовки.
ISW оцінює, що Кремль регулярно посилює інформаційні операції про ядерну ескалацію із Заходом через війну в Україні або про готовність Росії до переговорів, намагаючись послабити підтримку України з боку Заходу.
Ключові висновки ISW за 13 липня:
- Колишній командувач 58-ї загальновійськової армії генерал-майор Іван Попов заявив у витоку аудіозапису, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу звільнив його за те, що він постійно висловлював вищому командуванню невдоволення проблемами на лінії фронту в західній частині Запорізької області.
- Спроба Попова безпосередньо звернутися до Путіна за підтримкою і його непокора командуванню Герасимова свідчать про модель агресивної поведінки, що склалася в російському командуванні і російських військах, які воюють в Україні.
- Відставка Попова через питання про втрати російських військ і скарги на відсутність ротації сил ще більше підтверджують оцінку ISW, що російська оборона в Україні, швидше за все, є вразливою.
- Українські сили продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту 13 липня і досягли успіхів на деяких напрямках.
- За повідомленнями, Кремль наказав затримати і відсторонити від виконання обов'язків 13 старших офіцерів після збройного заколоту групи "Вагнера" 24 червня, що підтверджує попередню оцінку ISW про те, що Кремль, ймовірно, має намір очистити Міноборони від осіб, які вважаються нелояльними.
- Російські війська провели серію ударів безпілотників "Шахід" по Україні 13 липня.
- Російські та українські джерела повідомляють про позиційні бої під Кремінною.
- Українські сили провели наземні атаки і, за повідомленнями, просунулися вперед навколо Бахмута.
- Українські та російські війська продовжують наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
- Українські сили повідомили про проведення обмежених наступальних операцій на заході Донецької області та продовження контрнаступальних операцій на кордоні Донецької та Запорізької областей.
- Станом на 13 липня українські війська продовжували контрнаступальні операції та досягли певних успіхів на заході Запорізької області.
- Росія, можливо, не виконує деякі зі своїх зобов'язань перед Іраном у рамках двостороннього партнерства у сфері безпеки, незважаючи на те, що російські військові продовжують покладатися на безпілотники іранського виробництва в Україні.