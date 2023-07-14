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ISW сообщил, на каких направлениях Силы обороны достигли успехов в контрнаступлении

Ольга ГлущенкоПятница, 14 июля 2023, 06:05
ISW сообщил, на каких направлениях Силы обороны достигли успехов в контрнаступлении
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

По состоянию на 13 июля, по данным Института изучения войны (ISW) украинские защитники вели контраступление по меньшей мере на трех участках фронта и достигли успеха на некоторых направлениях.

Источник: ISW

Детали: Украинские войска продолжали контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта 13 июля и достигли успехов на некоторых направлениях, в частности на западе Запорожской области, и продвинулись вперед вокруг Бахмута.

Аналитики обращают внимание на то, что бывший командующий 58-й общевойсковой армии генерал-майор Иван Попов заявил в утечке аудиозаписи, что министр обороны России Сергей Шойгу уволил его за то, что он постоянно выражал высшему командованию недовольство проблемами на западном фронте в Запорожской области.

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ISW ранее отмечал, что Путин игнорировал жалобы российских официальных лиц, выступавших от имени российских военнослужащих - вероятно, чтобы дистанцироваться от российских военных неудач.

Также ISW уже оценивал, что публичные разногласия между российскими войсками в Украине относительно снабжения и боевых задач, а также очевидная необходимость Министерства обороны России вести переговоры с подчиненными командирами по этим вопросам свидетельствуют о наличии серьезных проблем в системе подчинения.

Отсутствие резервов у России, вероятно, не позволило Герасимову серьезно рассмотреть обращение Попова, а увольнение Попова еще раз продемонстрировало, что российские войска не способны проводить ротацию сил.

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Эксперты также отмечают, что министр иностранных дел России Сергей Лавров повторил шаблонную российскую риторику, направленную на сдерживание западной помощи Украине в сфере безопасности после саммита НАТО. Он заявил, что Россия признает появление F-16 в Украине ядерной угрозой, поскольку F-16 технически способны нести ядерные боеголовки.

ISW оценивает, что Кремль регулярно усиливает информационные операции о ядерной эскалации с Западом из-за войны в Украине или о готовности России к переговорам, пытаясь ослабить поддержку Украины со стороны Запада.

Ключевые выводы ISW за 13 июля:

  • Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов заявил в утечке аудиозаписи, что министр обороны России Сергей Шойгу уволил его за то, что он постоянно выражал высшему командованию недовольство проблемами на линии фронта в западной части Запорожской области.
  • Попытка Попова напрямую обратиться к Путину за поддержкой и его неповиновение командованию Герасимова свидетельствуют о модели агрессивного поведения, сложившейся в российском командовании и российских войсках, воюющих в Украине.
  • Отставка Попова из-за вопроса о потерях российских войск и жалобы на отсутствие ротации сил еще больше подтверждают оценку ISW, что российская оборона в Украине, скорее всего, является уязвимой.
  • Украинские силы продолжали контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта 13 июля и достигли успехов на некоторых направлениях.
  • По сообщениям, Кремль приказал задержать и отстранить от исполнения обязанностей 13 старших офицеров после вооруженного мятежа группы "Вагнера" 24 июня, что подтверждает предварительную оценку ISW о том, что Кремль, вероятно, намерен очистить Минобороны от лиц, которые считаются нелояльными.
  • Российские войска провели серию ударов беспилотников "Шахид" по Украине 13 июля.
  • Российские и украинские источники сообщают о позиционных боях под Кременной.
  • Украинские силы провели наземные атаки и, по сообщениям, продвинулись вперед вокруг Бахмута.
  • Украинские и российские войска продолжают наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк.
  • Украинские силы сообщили о проведении ограниченных наступательных операций на западе Донецкой области и продолжении контрнаступательных операций на границе Донецкой и Запорожской областей.
  • По состоянию на 13 июля украинские войска продолжали контрнаступательные операции и достигли определенных успехов на западе Запорожской области.
  • Россия, возможно, не выполняет некоторые из своих обязательств перед Ираном в рамках двустороннего партнерства в сфере безопасности, несмотря на то, что российские военные продолжают полагаться на беспилотники иранского производства в Украине.

Темы: войнаВооруженные силы
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