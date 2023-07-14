ISW сообщил, на каких направлениях Силы обороны достигли успехов в контрнаступлении

По состоянию на 13 июля, по данным Института изучения войны (ISW) украинские защитники вели контраступление по меньшей мере на трех участках фронта и достигли успеха на некоторых направлениях.

Источник: ISW

Детали: Украинские войска продолжали контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта 13 июля и достигли успехов на некоторых направлениях, в частности на западе Запорожской области, и продвинулись вперед вокруг Бахмута.

Аналитики обращают внимание на то, что бывший командующий 58-й общевойсковой армии генерал-майор Иван Попов заявил в утечке аудиозаписи, что министр обороны России Сергей Шойгу уволил его за то, что он постоянно выражал высшему командованию недовольство проблемами на западном фронте в Запорожской области.

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ISW ранее отмечал, что Путин игнорировал жалобы российских официальных лиц, выступавших от имени российских военнослужащих - вероятно, чтобы дистанцироваться от российских военных неудач.

Также ISW уже оценивал, что публичные разногласия между российскими войсками в Украине относительно снабжения и боевых задач, а также очевидная необходимость Министерства обороны России вести переговоры с подчиненными командирами по этим вопросам свидетельствуют о наличии серьезных проблем в системе подчинения.

Отсутствие резервов у России, вероятно, не позволило Герасимову серьезно рассмотреть обращение Попова, а увольнение Попова еще раз продемонстрировало, что российские войска не способны проводить ротацию сил.

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Эксперты также отмечают, что министр иностранных дел России Сергей Лавров повторил шаблонную российскую риторику, направленную на сдерживание западной помощи Украине в сфере безопасности после саммита НАТО. Он заявил, что Россия признает появление F-16 в Украине ядерной угрозой, поскольку F-16 технически способны нести ядерные боеголовки.

ISW оценивает, что Кремль регулярно усиливает информационные операции о ядерной эскалации с Западом из-за войны в Украине или о готовности России к переговорам, пытаясь ослабить поддержку Украины со стороны Запада.

Ключевые выводы ISW за 13 июля: