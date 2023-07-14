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Россия вывела практически всех своих военных из Беларуси – ГПСУ

Валентина РоманенкоПятница, 14 июля 2023, 12:51
Россия вывела практически всех своих военных из Беларуси – ГПСУ
иллюстративное фото ГУР

Россия в рамках ротации пока вывела практически всех своих военных из Беларуси, где они проходили тренировки и подготовку.

Источник: спикер Госпогранслужбы, Андрей Демченко на брифинге в Киеве

Прямая речь: "Ситуация по границе с Беларусью остается полностью контролируемой. По ту сторону границы мы не видим, чтобы враг имел группировку, необходимую для повторного вторжения в Украину. Но мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, потому что Беларусь, к сожалению, продолжает поддерживать Россию в развязанной ею войне против Украины.

Россия в том числе использует РБ как площадку или полигон для обучения своих подразделений.

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К счастью, количество российских военных на белорусских полигонах за последнее время только уменьшалось, еще недавно мы фиксировали это количество на уровне до 2 тысяч военнослужащих, но на данный момент прошла очередная ротация и практически все российские военные выведены с территории Беларуси.

Нельзя исключать, что в ближайшее время на территорию Беларуси могут быть снова заведены очередные подразделения, но на данный момент мы такого не фиксируем".

Детали: Кроме того, по словам Демченко, ГПСУ не наблюдает организованного заведения в Беларусь российских наемников частных военных компаний, о чем ранее отмечалось, ведь РБ готовила площадки для их принятия.

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Темы: БеларусьРосcиявойнаПограничная служба
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