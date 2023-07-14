Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У ПАР заявили, що Путін полетить до них на саміт, у Кремлі "ще не визначилися"

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 14 липня 2023, 13:06
У ПАР заявили, що Путін полетить до них на саміт, у Кремлі ще не визначилися
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО ТАСС

Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що Володимир Путін буде присутній особисто на саміті БРІКС у серпні; у Кремлі кажуть, що поки не визначились.

Джерело: Eyewitness news із посиланням на заяву Рамафоси на засіданні ділової ради БРІКС у Сандтоні в четвер увечері, ТАСС із посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова

Деталі: Рамафоса заявив, що Путін буде присутній на саміті БРІКС в ПАР особисто, незважаючи на орден Міжнародного кримінального суду на його арешт. 

Реклама:

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у п’ятницю заявив, що формат участі Путіна у саміті поки не визначений.

Передісторія: 

  • 17 березня МКС видав ордер на арешт президента Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової. 
  • Якщо вони виїдуть на територію країни, яка є учасниками МКС та ратифікували Римський статут, їх повинні заарештувати та передати до суду.
  • 25 квітня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що керівна партія ПАР ухвалила рішення про вихід країни із юрисдикції МКС.
  • ПАР надала дипломатичний імунітет усім офіційним особам, які запрошеним на саміт БРІКС, у тому числі Путіну.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ПАРПутінРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
ПАР
Сі Цзіньпін прибув до ПАР на саміт БРІКС і розраховує на поглиблення відносин
Неучасть Путіна у саміті БРІКС свідчить про ізоляцію РФ – ЗМІ
Президент ПАР закликав Путіна відновити "зернову угоду"
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: