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У ПАР заявили, що Путін полетить до них на саміт, у Кремлі "ще не визначилися"

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 14 липня 2023, 13:06
У ПАР заявили, що Путін полетить до них на саміт, у Кремлі ще не визначилися
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО ТАСС

Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що Володимир Путін буде присутній особисто на саміті БРІКС у серпні; у Кремлі кажуть, що поки не визначились.

Джерело: Eyewitness news із посиланням на заяву Рамафоси на засіданні ділової ради БРІКС у Сандтоні в четвер увечері, ТАСС із посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова

Деталі: Рамафоса заявив, що Путін буде присутній на саміті БРІКС в ПАР особисто, незважаючи на орден Міжнародного кримінального суду на його арешт. 

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у п’ятницю заявив, що формат участі Путіна у саміті поки не визначений.

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Передісторія: 

  • 17 березня МКС видав ордер на арешт президента Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової. 
  • Якщо вони виїдуть на територію країни, яка є учасниками МКС та ратифікували Римський статут, їх повинні заарештувати та передати до суду.
  • 25 квітня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що керівна партія ПАР ухвалила рішення про вихід країни із юрисдикції МКС.
  • ПАР надала дипломатичний імунітет усім офіційним особам, які запрошеним на саміт БРІКС, у тому числі Путіну.

Теми: ПАРПутінРосія
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