У ПАР заявили, що Путін полетить до них на саміт, у Кремлі "ще не визначилися"

Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що Володимир Путін буде присутній особисто на саміті БРІКС у серпні; у Кремлі кажуть, що поки не визначились.

Джерело: Eyewitness news із посиланням на заяву Рамафоси на засіданні ділової ради БРІКС у Сандтоні в четвер увечері, ТАСС із посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова

Деталі: Рамафоса заявив, що Путін буде присутній на саміті БРІКС в ПАР особисто, незважаючи на орден Міжнародного кримінального суду на його арешт.

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Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у п’ятницю заявив, що формат участі Путіна у саміті поки не визначений.

Передісторія:

17 березня МКС видав ордер на арешт президента Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової.

Якщо вони виїдуть на територію країни, яка є учасниками МКС та ратифікували Римський статут, їх повинні заарештувати та передати до суду.

25 квітня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що керівна партія ПАР ухвалила рішення про вихід країни із юрисдикції МКС.

ПАР надала дипломатичний імунітет усім офіційним особам, які запрошеним на саміт БРІКС, у тому числі Путіну.