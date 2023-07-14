У ПАР заявили, що Путін полетить до них на саміт, у Кремлі "ще не визначилися"

Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що Володимир Путін буде присутній особисто на саміті БРІКС у серпні; у Кремлі кажуть, що поки не визначились.

Джерело: Eyewitness news із посиланням на заяву Рамафоси на засіданні ділової ради БРІКС у Сандтоні в четвер увечері, ТАСС із посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова

Деталі: Рамафоса заявив, що Путін буде присутній на саміті БРІКС в ПАР особисто, незважаючи на орден Міжнародного кримінального суду на його арешт.

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у п’ятницю заявив, що формат участі Путіна у саміті поки не визначений.

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