В ЮАР заявили, что Путин полетит к ним на саммит, в Кремле "еще не определились"
Пятница, 14 июля 2023, 13:06
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Владимир Путин будет присутствовать лично на саммите БРИКС в августе; в Кремле говорят, что пока не определились.
Источник: Eyewitness news со ссылкой на заявление Рамафосы на заседании делового совета БРИКС в Сандтоне в четверг вечером, ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова
Детали: Рамафоса заявил, что Путин будет присутствовать на саммите БРИКС в ЮАР лично, несмотря на орден Международного уголовного суда на его арест.
Реклама:
В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил, что формат участия Путина в саммите пока не определен.
Передыстория:
- 17 марта МУС выдал ордер на арест президента Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой.
- Если они выедут на территорию страны, которая является участниками МУС и ратифицировала Римский статут, их должны арестовать и передать в суд.
- 25 апреля президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что правящая партия ЮАР приняла решение о выходе страны из юрисдикции МУС.
- ЮАР предоставила дипломатический иммунитет всем официальным лицам, приглашенным на саммит БРИКС, в том числе Путину.
ВИДЕО ДНЯ