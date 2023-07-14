В ЮАР заявили, что Путин полетит к ним на саммит, в Кремле "еще не определились"

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Владимир Путин будет присутствовать лично на саммите БРИКС в августе; в Кремле говорят, что пока не определились.

Источник: Eyewitness news со ссылкой на заявление Рамафосы на заседании делового совета БРИКС в Сандтоне в четверг вечером, ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Детали: Рамафоса заявил, что Путин будет присутствовать на саммите БРИКС в ЮАР лично, несмотря на орден Международного уголовного суда на его арест.

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В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил, что формат участия Путина в саммите пока не определен.

Передыстория:

17 марта МУС выдал ордер на арест президента Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой.

Если они выедут на территорию страны, которая является участниками МУС и ратифицировала Римский статут, их должны арестовать и передать в суд.

25 апреля президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что правящая партия ЮАР приняла решение о выходе страны из юрисдикции МУС.

ЮАР предоставила дипломатический иммунитет всем официальным лицам, приглашенным на саммит БРИКС, в том числе Путину.