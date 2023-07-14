Путін на Радбезі вирішив обговорити посилений захист критичних об'єктів
П'ятниця, 14 липня 2023, 14:56
Російський диктатор Володимир Путін на засіданні Радбезу РФ запропонував обговорити додаткові заходи для захисту критично важливих об'єктів.
Джерело: сайт Кремля
Пряма мова Путіна: "У нас сьогодні на порядку денному кілька питань. Перше − це додаткові заходи захисту критично важливих об'єктів. Два доповідачі, давайте почнемо працювати".
Деталі: Першим він надав слово директору ФСБ Олександру Бортнікову.
Про що саме доповідав Бортніков, не повідомляється.
Що було раніше: 14 липня влада Курської області РФ заявила про падіння та детонацію безпілотника неподалік АЕС; також повідомляється про збиття трьох дронів на підступах до Воронежа.