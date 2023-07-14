Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін на Радбезі вирішив обговорити посилений захист критичних об'єктів

Ірина БалачукП'ятниця, 14 липня 2023, 14:56
Путін на Радбезі вирішив обговорити посилений захист критичних об'єктів
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Російський диктатор Володимир Путін на засіданні Радбезу РФ запропонував обговорити додаткові заходи для захисту критично важливих об'єктів.

Джерело: сайт Кремля

Пряма мова Путіна: "У нас сьогодні на порядку денному кілька питань. Перше − це додаткові заходи захисту критично важливих об'єктів. Два доповідачі, давайте почнемо працювати".

Деталі: Першим він надав слово директору ФСБ Олександру Бортнікову.

Реклама:

Про що саме доповідав Бортніков, не повідомляється.

Що було раніше: 14 липня влада Курської області РФ заявила про падіння та детонацію безпілотника неподалік АЕС; також повідомляється про збиття трьох дронів на підступах до Воронежа.

Теми: ПутінРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму

фотоГутцайт не випускає з країни легендарного шахіста для участі у Кубку світу

відеоУ Криму після удару БПЛА детонує склад боєприпасів, евакуюють людей

відеоУкраїнські десантники вперше показали танк Challenger 2 у дії

Путін вважає, що зможе пережити Україну – Блінкен

Сили ППО вночі збили усі запущені росіянами "Шахеди"

Усі новини...
Путін
Шольц відмовляється йти в похід з Путіним
У ПАР заявили, що Путін полетить до них на саміт, у Кремлі "ще не визначилися"
"Ну, так ПВК "Вагнер" не існує!" – Путін прокоментував зустріч із заколотниками
Останні новини
15:29
На грецькому Родосі через лісову пожежу евакуювали ще три села
15:13
На війні вбили російського пропагандиста, ще кількох поранили
15:08
відео"Жінка складала міни біля хати": у ДСНС застерегли не чіпати "подарунки" окупантів
14:48
Греція почала будівництво 35 км паркану на кордоні з Туреччиною
14:39
У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму
14:21
фотоВ Ірландії на берег винесло велетенські пакунки з кокаїном
14:13
фотоВійськові скаржаться на неякісні турнікети. У Медичних силах запевняють, що все добре
13:57
Вчені розрахували, яка температура повітря у спеку може зашкодити здоров'ю
13:45
Росіянина не ув'язнили за вбивство дружини, бо він воював в Україні
13:33
В Україні зросла кількість дітей, які загинули через війну – ОГП
Усі новини...
Реклама: