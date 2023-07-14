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Путін на Радбезі вирішив обговорити посилений захист критичних об'єктів

Ірина БалачукП'ятниця, 14 липня 2023, 14:56
Путін на Радбезі вирішив обговорити посилений захист критичних об'єктів
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Російський диктатор Володимир Путін на засіданні Радбезу РФ запропонував обговорити додаткові заходи для захисту критично важливих об'єктів.

Джерело: сайт Кремля

Пряма мова Путіна: "У нас сьогодні на порядку денному кілька питань. Перше − це додаткові заходи захисту критично важливих об'єктів. Два доповідачі, давайте почнемо працювати".

Деталі: Першим він надав слово директору ФСБ Олександру Бортнікову.

Про що саме доповідав Бортніков, не повідомляється.

Що було раніше: 14 липня влада Курської області РФ заявила про падіння та детонацію безпілотника неподалік АЕС; також повідомляється про збиття трьох дронів на підступах до Воронежа.

Теми: ПутінРосіявійна
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