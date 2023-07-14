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Путин на Совбезе решил обсудить усиленную защиту критических объектов

Ирина БалачукПятница, 14 июля 2023, 14:56
Путин на Совбезе решил обсудить усиленную защиту критических объектов
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Российский диктатор Владимир Путин на заседании Совбеза РФ предложил обсудить дополнительные меры для защиты критически важных объектов.

Источник: сайт Кремля

Прямая речь Путина: "У нас сегодня в повестке дня несколько вопросов. Первый – это дополнительные меры защиты критически важных объектов. Два докладчика, давайте начнём работать".

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Детали: Первым он предоставил слово директору ФСБ Александру Бортникову.

О чем именно докладывал Бортников, не сообщается.

Что было раньше: 14 июля власти Курской области РФ заявили о падении и детонации беспилотника неподалеку АЭС; также сообщается о сбитии трех дронов на подступах к Воронежу.

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Темы: ПутинРосcиявойна
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