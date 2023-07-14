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Воллес пояснив свої слова про "вдячність України" і зібрав сотні коментарів подяки

Ірина БалачукП'ятниця, 14 липня 2023, 15:49
Воллес пояснив свої слова про вдячність України і зібрав сотні коментарів подяки
Бен Воллес. Фото з Facebook

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його слова щодо "підтримки України" викликали неабиякий інтерес, але були частково викривлені, він також запевнив, що підтримуватиме Україну, скільки буде потрібно.

Джерело: Воллес у Facebook

Пряма мова Воллеса: "Для протоколу: як людина, яка була на передовій у мобілізації підтримки України, я обговорював виклики, які можуть виникнути, коли ми працюємо на шляху до спільної мети − допомогти Україні отримати те, що їй потрібно для перемоги над цим незаконним вторгненням.

Я говорив про необхідність для України іноді визнавати, що в багатьох країнах і в деяких парламентах немає такої сильної підтримки, яка є у Великій Британії. Це був коментар не про уряди, а більше про громадян і депутатів у всьому міжнародному співтоваристві". 

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Деталі: Він додав, що владі Великої Британії пощастило, що населення і всі партії в парламенті підтримують зусилля країни з надання допомоги Україні.

"Мої коментарі прагнули відобразити те, що важливо пам’ятати, що не потрібно розмовляти з самими собою, а треба докладати зусиль, щоб достукатися до інших громадян, яких все ще потрібно переконати. Коментарі про "Amazon" були зроблені минулого року, щоб підкреслити, що відносини Британії з Україною є не "транзакційними", а радше "партнерськими"", − написав Воллес.

Деталі: Він запевнив, що особисто продовжуватиме підтримувати Україну "до кінця, стільки, скільки буде потрібно".

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Але водночас зазначив, що національні парламенти часто мають "конкуруючі потреби", тому "Україна та Великобританія повинні продовжувати заохочувати цю сильну підтримку, використовуючи факти та дружбу".

Пост Воллеса за півтори години зібрав понад три сотні коментарів − переважна більшість з яких слова вдячності українською та англійською мовами.

Передісторія:

Теми: Велика БританіяУкраїнадопомога Україні
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