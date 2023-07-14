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Уоллес объяснил свои слова о "благодарности Украины" и собрал сотни комментариев благодарности

Ирина БалачукПятница, 14 июля 2023, 15:49
Уоллес объяснил свои слова о благодарности Украины и собрал сотни комментариев благодарности
Бен Уоллес. Фото с Facebook

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его слова относительно "поддержки Украины" вызвали большой интерес, но были частично искажены, он также заверил, что будет поддерживать Украину, сколько потребуется.

Источник: Уоллес в Facebook

Прямая речь Уоллеса: "Для протокола: как человек, который был на передовой в мобилизации поддержки Украины, я обсуждал вызовы, которые могут возникнуть, когда мы работаем на пути к общей цели − помочь Украине получить то, что ей нужно для победы над этим незаконным вторжением.

Я говорил о необходимости для Украины иногда признавать, что во многих странах и в некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, которая есть в Великобритании. Это был комментарий не о правительствах, а больше о гражданах и депутатах во всем международном сообществе". 

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Детали: Он добавил, что властям Великобритании повезло, что население и все партии в парламенте поддерживают усилия страны по оказанию помощи Украине.

"Мои комментарии стремились показать то, что важно помнить, что не нужно разговаривать с самими собой, а нужно прилагать усилия, чтобы достучаться до других граждан, которых все еще нужно убедить. Комментарии об "Amazon" были сделаны в прошлом году, чтобы подчеркнуть, что отношения Британии с Украиной являются не "транзакционными", а скорее "партнерскими"", − написал Уоллес.

Детали: Он заверил, что лично будет продолжать поддерживать Украину "до конца, столько, сколько потребуется".

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Но в то же время отметил, что национальные парламенты часто имеют "конкурирующие потребности", поэтому "Украина и Великобритания должны продолжать поощрять эту сильную поддержку, используя факты и дружбу".

Пост Уоллеса за полтора часа собрал более трех сотен комментариев − подавляющее большинство из которых слова благодарности на украинском и английском языках.

Предыстория: 

Темы: ВеликобританияУкраинапомощь Украине
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