Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Уоллес объяснил свои слова о "благодарности Украины" и собрал сотни комментариев благодарности

Ирина БалачукПятница, 14 июля 2023, 15:49
Уоллес объяснил свои слова о благодарности Украины и собрал сотни комментариев благодарности
Бен Уоллес. Фото с Facebook

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его слова относительно "поддержки Украины" вызвали большой интерес, но были частично искажены, он также заверил, что будет поддерживать Украину, сколько потребуется.

Источник: Уоллес в Facebook

Прямая речь Уоллеса: "Для протокола: как человек, который был на передовой в мобилизации поддержки Украины, я обсуждал вызовы, которые могут возникнуть, когда мы работаем на пути к общей цели − помочь Украине получить то, что ей нужно для победы над этим незаконным вторжением.

Реклама:

Я говорил о необходимости для Украины иногда признавать, что во многих странах и в некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, которая есть в Великобритании. Это был комментарий не о правительствах, а больше о гражданах и депутатах во всем международном сообществе". 

Детали: Он добавил, что властям Великобритании повезло, что население и все партии в парламенте поддерживают усилия страны по оказанию помощи Украине.

"Мои комментарии стремились показать то, что важно помнить, что не нужно разговаривать с самими собой, а нужно прилагать усилия, чтобы достучаться до других граждан, которых все еще нужно убедить. Комментарии об "Amazon" были сделаны в прошлом году, чтобы подчеркнуть, что отношения Британии с Украиной являются не "транзакционными", а скорее "партнерскими"", − написал Уоллес.

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Он заверил, что лично будет продолжать поддерживать Украину "до конца, столько, сколько потребуется".

Но в то же время отметил, что национальные парламенты часто имеют "конкурирующие потребности", поэтому "Украина и Великобритания должны продолжать поощрять эту сильную поддержку, используя факты и дружбу".

Пост Уоллеса за полтора часа собрал более трех сотен комментариев − подавляющее большинство из которых слова благодарности на украинском и английском языках.

Предыстория: 

Темы: ВеликобританияУкраинапомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Великобритания
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Россия могла отменить учения "Запад" из-за недостатка солдат и техники − Британская разведка
Залужный обсуждал стратегию Украины на встрече с чиновниками НАТО – The Guardian
Последние новости
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
Все новости...
Реклама: