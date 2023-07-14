Уоллес объяснил свои слова о "благодарности Украины" и собрал сотни комментариев благодарности

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его слова относительно "поддержки Украины" вызвали большой интерес, но были частично искажены, он также заверил, что будет поддерживать Украину, сколько потребуется.

Источник: Уоллес в Facebook

Прямая речь Уоллеса: "Для протокола: как человек, который был на передовой в мобилизации поддержки Украины, я обсуждал вызовы, которые могут возникнуть, когда мы работаем на пути к общей цели − помочь Украине получить то, что ей нужно для победы над этим незаконным вторжением.

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Я говорил о необходимости для Украины иногда признавать, что во многих странах и в некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, которая есть в Великобритании. Это был комментарий не о правительствах, а больше о гражданах и депутатах во всем международном сообществе".

Детали: Он добавил, что властям Великобритании повезло, что население и все партии в парламенте поддерживают усилия страны по оказанию помощи Украине.

"Мои комментарии стремились показать то, что важно помнить, что не нужно разговаривать с самими собой, а нужно прилагать усилия, чтобы достучаться до других граждан, которых все еще нужно убедить. Комментарии об "Amazon" были сделаны в прошлом году, чтобы подчеркнуть, что отношения Британии с Украиной являются не "транзакционными", а скорее "партнерскими"", − написал Уоллес.

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Детали: Он заверил, что лично будет продолжать поддерживать Украину "до конца, столько, сколько потребуется".

Но в то же время отметил, что национальные парламенты часто имеют "конкурирующие потребности", поэтому "Украина и Великобритания должны продолжать поощрять эту сильную поддержку, используя факты и дружбу".

Пост Уоллеса за полтора часа собрал более трех сотен комментариев − подавляющее большинство из которых слова благодарности на украинском и английском языках.

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