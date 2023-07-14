ПАР просила прислати на саміт Лаврова замість Путіна

Президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса просив, щоб російську делегацію на саміті БРІКС у серпні замість Володимира Путіна очолив глава МЗС Сергій Лавров, але отримав відмову, повідомив віце-президент ПАР Пол Машатіле.

Джерело: видання Mail & Guardian, РБК

Пряма мова Машатіле: "Ми розуміємо, що пов'язані Римським статутом, але ми не можемо запросити когось, а потім ви його заарештуєте ... Ми були б щасливі, якби він (Путін - ред.) не приїхав".

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Деталі: При цьому він зазначив, що дискусії з Путіним щодо його присутності тривають на саміті.

Машатіле додав, що Індія та Бразилія відкинули варіант перенесення саміту до Китаю.

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