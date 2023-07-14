ПАР просила прислати на саміт Лаврова замість Путіна

Президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса просив, щоб російську делегацію на саміті БРІКС у серпні замість Володимира Путіна очолив глава МЗС Сергій Лавров, але отримав відмову, повідомив віце-президент ПАР Пол Машатіле.

Джерело: видання Mail & Guardian, РБК

Пряма мова Машатіле: "Ми розуміємо, що пов'язані Римським статутом, але ми не можемо запросити когось, а потім ви його заарештуєте ... Ми були б щасливі, якби він (Путін - ред.) не приїхав".

Деталі: При цьому він зазначив, що дискусії з Путіним щодо його присутності тривають на саміті.

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Машатіле додав, що Індія та Бразилія відкинули варіант перенесення саміту до Китаю.

Передісторія:

17 березня МКС видав ордер на арешт президента Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової.

Якщо вони виїдуть на територію країни, яка є учасниками МКС та ратифікували Римський статут, їх повинні заарештувати та передати до суду.

25 квітня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що керівна партія ПАР ухвалила рішення про вихід країни із юрисдикції МКС.

ПАР надала дипломатичний імунітет усім офіційним особам, які запрошеним на саміт БРІКС, у тому числі Путіну.

14 липня Рамафоса заявив, що Володимир Путін буде присутній особисто на саміті БРІКС у серпні, у Кремлі кажуть, що поки не визначились.