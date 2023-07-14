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ПАР просила прислати на саміт Лаврова замість Путіна

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 14 липня 2023, 16:27
ПАР просила прислати на саміт Лаврова замість Путіна
Сергій Лавров, Володимир Путін, фото: Getty Images

Президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса просив, щоб російську делегацію на саміті БРІКС у серпні замість Володимира Путіна очолив глава МЗС Сергій Лавров, але отримав відмову, повідомив віце-президент ПАР Пол Машатіле.

Джерело: видання Mail & Guardian, РБК

Пряма мова Машатіле: "Ми розуміємо, що пов'язані Римським статутом, але ми не можемо запросити когось, а потім ви його заарештуєте ... Ми були б щасливі, якби він (Путін - ред.) не приїхав".

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Деталі: При цьому він зазначив, що дискусії з Путіним щодо його присутності тривають на саміті.

Машатіле додав, що Індія та Бразилія відкинули варіант перенесення саміту до Китаю.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 17 березня МКС видав ордер на арешт президента Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової. 
  • Якщо вони виїдуть на територію країни, яка є учасниками МКС та ратифікували Римський статут, їх повинні заарештувати та передати до суду.
  • 25 квітня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що керівна партія ПАР ухвалила рішення про вихід країни із юрисдикції МКС.
  • ПАР надала дипломатичний імунітет усім офіційним особам, які запрошеним на саміт БРІКС, у тому числі Путіну.
  • 14 липня Рамафоса заявив, що Володимир Путін буде присутній особисто на саміті БРІКС у серпні, у Кремлі кажуть, що поки не визначились.

Теми: ПАРРосіяПутінЛавров
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