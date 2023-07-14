ПАР просила прислати на саміт Лаврова замість Путіна
П'ятниця, 14 липня 2023, 16:27
Президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса просив, щоб російську делегацію на саміті БРІКС у серпні замість Володимира Путіна очолив глава МЗС Сергій Лавров, але отримав відмову, повідомив віце-президент ПАР Пол Машатіле.
Джерело: видання Mail & Guardian, РБК
Пряма мова Машатіле: "Ми розуміємо, що пов'язані Римським статутом, але ми не можемо запросити когось, а потім ви його заарештуєте ... Ми були б щасливі, якби він (Путін - ред.) не приїхав".
Реклама:
Деталі: При цьому він зазначив, що дискусії з Путіним щодо його присутності тривають на саміті.
Машатіле додав, що Індія та Бразилія відкинули варіант перенесення саміту до Китаю.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 17 березня МКС видав ордер на арешт президента Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової.
- Якщо вони виїдуть на територію країни, яка є учасниками МКС та ратифікували Римський статут, їх повинні заарештувати та передати до суду.
- 25 квітня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що керівна партія ПАР ухвалила рішення про вихід країни із юрисдикції МКС.
- ПАР надала дипломатичний імунітет усім офіційним особам, які запрошеним на саміт БРІКС, у тому числі Путіну.
- 14 липня Рамафоса заявив, що Володимир Путін буде присутній особисто на саміті БРІКС у серпні, у Кремлі кажуть, що поки не визначились.