ЮАР просила прислать на саммит Лаврова вместо Путина

Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса просил, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС в августе вместо Владимира Путина возглавил глава МИД Сергей Лавров, но получил отказ, сообщил вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

Источник: издание Mail & Guardian, РБК

Прямая речь Машатиле: "Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом вы его арестуете ... Мы были бы счастливы, если бы он (Путин - ред.) не приехал".

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Детали: При этом он отметил, что дискуссии с Путиным относительно его присутствия продолжаются на саммите.

Машатиле добавил, что Индия и Бразилия отвергли вариант переноса саммита в Китай.

Передыстория:

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