ЮАР просила прислать на саммит Лаврова вместо Путина
Пятница, 14 июля 2023, 16:27
Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса просил, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС в августе вместо Владимира Путина возглавил глава МИД Сергей Лавров, но получил отказ, сообщил вице-президент ЮАР Пол Машатиле.
Источник: издание Mail & Guardian, РБК
Прямая речь Машатиле: "Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом вы его арестуете ... Мы были бы счастливы, если бы он (Путин - ред.) не приехал".
Детали: При этом он отметил, что дискуссии с Путиным относительно его присутствия продолжаются на саммите.
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Машатиле добавил, что Индия и Бразилия отвергли вариант переноса саммита в Китай.
Передыстория:
- 17 марта МУС выдал ордер на арест президента Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой.
- Если они выедут на территорию страны, которая является участниками МУС и ратифицировала Римский статут, их должны арестовать и передать в суд.
- 25 апреля президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что правящая партия ЮАР приняла решение о выходе страны из юрисдикции МУС.
- ЮАР предоставила дипломатический иммунитет всем официальным лицам, приглашенным на саммит БРИКС, в том числе Путину.
- 14 июля Рамафоса заявил, что Владимир Путин будет присутствовать лично на саммите БРИКС в августе, в Кремле говорят, что пока не определились.
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