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ЮАР просила прислать на саммит Лаврова вместо Путина

Станислав ПогориловПятница, 14 июля 2023, 16:27
ЮАР просила прислать на саммит Лаврова вместо Путина
Сергей Лавров, Владимир путин, фото: Getty Images

Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса просил, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС в августе вместо Владимира Путина возглавил глава МИД Сергей Лавров, но получил отказ, сообщил вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

Источник: издание Mail & Guardian, РБК

Прямая речь Машатиле: "Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом вы его арестуете ... Мы были бы счастливы, если бы он (Путин - ред.) не приехал".

Детали: При этом он отметил, что дискуссии с Путиным относительно его присутствия продолжаются на саммите.

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Машатиле добавил, что Индия и Бразилия отвергли вариант переноса саммита в Китай.

Передыстория: 

  • 17 марта МУС выдал ордер на арест президента Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой.
  • Если они выедут на территорию страны, которая является участниками МУС и ратифицировала Римский статут, их должны арестовать и передать в суд.
  • 25 апреля президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что правящая партия ЮАР приняла решение о выходе страны из юрисдикции МУС.
  • ЮАР предоставила дипломатический иммунитет всем официальным лицам, приглашенным на саммит БРИКС, в том числе Путину.
  • 14 июля Рамафоса заявил, что Владимир Путин будет присутствовать лично на саммите БРИКС в августе, в Кремле говорят, что пока не определились.

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Темы: ЮАРРосcияПутинЛавров
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