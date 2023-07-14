Зеленський збирав Ставку: Буданов розповів, що відбувається в Білорусі

Президент Володимир Зеленський 14 липня провів засідання Ставки, де обговорили ситуацію на фронті і заслухали главу ГУР Кирила Буданова щодо ситуації в Білорусі.

Джерело: Зеленський у Facebook

Дослівно: "Провів засідання Ставки – дуже детальне й сфокусоване передусім на передовій. Ситуація на всіх ключових напрямках дій: як захист від російських штурмів, так і наші активні кроки вперед.

Плюс усе, що для цього важливо: снаряди та зброя, техніка, раціональність використання снарядів, постачання від партнерів і наше, українське виробництво, логістика".

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Деталі: На Ставці доповіли командувачі: "Головком, командувачі оперативних напрямків: Залужний, Сирський, Тарнавський. Командири з конкретних ділянок передової".

А також міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Керівник Прикордонної служби Сергій Дейнеко.

За словами Зеленського, була важлива доповідь керівника ГУР Буданова щодо ситуації на території Білорусі: "Дуже уважно стежимо, що там відбувається з погляду безпеки: станом на сьогодні (14 липня - ред.) масштабних загроз немає. Повне наше зосередження – на фронті".

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Пряма мова: "Маємо всі розуміти дуже чітко – максимально чітко, що російські сили на наших південних та східних землях вкладаються всім, чим можуть, у те, щоб зупинити наших воїнів. І кожна тисяча метрів просування вперед, кожен успіх кожної нашої бойової бригади заслуговує на вдячність. Усі, хто йде на штурм, усі, хто відбиває ворожі штурми, молодці. І я вдячний кожному нашому воїну".

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