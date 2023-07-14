Зеленский собирал Ставку: Буданов рассказал, что происходит в Беларуси

Президент Владимир Зеленский 14 июля провел заседание Ставки, где обсудили ситуацию на фронте и заслушали главу ГУР Кирилла Буданова относительно ситуации в Беларуси.

Источник: Зеленский в Facebook

Дословно: "Провел заседание Ставки - очень детальное и сфокусированное прежде всего на передовой. Ситуация на всех ключевых направлениях действий: как защита от российских штурмов, так и наши активные шаги вперед.

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Плюс все, что для этого важно: снаряды и оружие, техника, рациональность использования снарядов, поставки от партнеров и наше, украинское производство, логистика".

Детали: На Ставке доложили командующие: "Главком, командующие оперативных направлений: Залужный, Сырский, Тарнавский. Командиры по конкретным участкам передовой".

А также министр внутренних дел Игорь Клименко. Руководитель Пограничной службы Сергей Дейнеко.

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По словам Зеленского, был важный доклад руководителя ГУР Буданова по ситуации на территории Беларуси: "Очень внимательно следим, что там происходит с точки зрения безопасности: по состоянию на сегодня (14 июля - ред.) масштабных угроз нет. Полное наше сосредоточение - на фронте".

Прямая речь: "Должны все понимать очень четко - максимально четко, что российские силы на наших южных и восточных землях вкладываются всем, чем могут, в то, чтобы остановить наших воинов. И каждая тысяча метров продвижения вперед, каждый успех каждой нашей боевой бригады заслуживает благодарности. Все, кто идет на штурм, все, кто отражает вражеские штурмы, молодцы. И я благодарен каждому нашему воину".

Что предшествовало: