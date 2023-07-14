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Зеленский собирал Ставку: Буданов рассказал, что происходит в Беларуси

Алена МазуренкоПятница, 14 июля 2023, 20:01
Зеленский собирал Ставку: Буданов рассказал, что происходит в Беларуси
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский 14 июля провел заседание Ставки, где обсудили ситуацию на фронте и заслушали главу ГУР Кирилла Буданова относительно ситуации в Беларуси.

Источник: Зеленский в Facebook

Дословно: "Провел заседание Ставки - очень детальное и сфокусированное прежде всего на передовой. Ситуация на всех ключевых направлениях действий: как защита от российских штурмов, так и наши активные шаги вперед.

Плюс все, что для этого важно: снаряды и оружие, техника, рациональность использования снарядов, поставки от партнеров и наше, украинское производство, логистика".

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Детали: На Ставке доложили командующие: "Главком, командующие оперативных направлений: Залужный, Сырский, Тарнавский. Командиры по конкретным участкам передовой".

А также министр внутренних дел Игорь Клименко. Руководитель Пограничной службы Сергей Дейнеко.

По словам Зеленского, был важный доклад руководителя ГУР Буданова по ситуации на территории Беларуси: "Очень внимательно следим, что там происходит с точки зрения безопасности: по состоянию на сегодня (14 июля - ред.) масштабных угроз нет. Полное наше сосредоточение - на фронте".

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Прямая речь: "Должны все понимать очень четко - максимально четко, что российские силы на наших южных и восточных землях вкладываются всем, чем могут, в то, чтобы остановить наших воинов. И каждая тысяча метров продвижения вперед, каждый успех каждой нашей боевой бригады заслуживает благодарности. Все, кто идет на штурм, все, кто отражает вражеские штурмы, молодцы. И я благодарен каждому нашему воину".

Что предшествовало

  • По договоренности с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко после мятежа в России главарь Вагнера Евгений Пригожин должен был отправиться с частью своих наемников в Беларусь.
  • 6 июля Лукашенко заявил, что наемников ЧВК "Вагнер", в случае размещения на территории Беларуси, можно будет задействовать для обороны страны.
  • Минобороны Беларуси заявило, что наемники ЧВК "Вагнер", владельцем которой является Евгений Пригожин, на территории Беларуси начали обучать территориальные войска в качестве инструкторов.

Темы: БеларусьЗеленскийБудановПригожин
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