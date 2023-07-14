Суд арестовал генерального секретаря УАФ Записоцкого
Суд арестовал на 60 суток подозреваемого в хищении средств генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцого без альтернативы залога.
Источник: собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: Решение вынес Шевченковский районный суд Львова 14 июля.
Также суд постановил изъять в доход государства залог в размере 9 млн 880 тысяч грн, внесенный за Записоцкого компанией УАФ Маркетинг в ноябре 2022 года.
Прокрорами также внесено ходатайство об отстранении Записоцкого от занимаемой должности. Его суд рассмотрит в ближайшее время.
Суд также должен рассмотреть аналогичное ходатайство об отстранении от должности президента УАФ Андрея Павелко.
Что предшествовало: 13 июля правоохранители задержали генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцого с целью доставить в суд.
Предыстория:
- В 2022 году президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко и генеральный секретарь ассоциации Записоцкий получили подозрения о хищении средств в производстве о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей, которое Национальное антикоррупционное бюро расследовало в 2018 году.
- Им была избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 9,9 млн грн каждому. Залог был внесен.
- 16 июня 2023 года суд изменил меру пресечения Павелко и арестовал его на 60 суток. Срок действия постановления об отстранении Павелко от должности истек (суд не смог рассмотреть его продление в отведенные сроки) и сейчас Офис генпрокурора подал новое ходатайство.
- Сторона обвинения указывала, что Записоцкий не является на заседания суда. Адвокат по делу УАФ Денис Бугай утверждал, что Записоцкий не уклонялся от суда. По его данным, он был вызван в военкомат, где прошел военно-врачебную комиссию.