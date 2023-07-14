Суд арестовал генерального секретаря УАФ Записоцкого

Суд арестовал на 60 суток подозреваемого в хищении средств генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцого без альтернативы залога.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Решение вынес Шевченковский районный суд Львова 14 июля.

Также суд постановил изъять в доход государства залог в размере 9 млн 880 тысяч грн, внесенный за Записоцкого компанией УАФ Маркетинг в ноябре 2022 года.

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Прокрорами также внесено ходатайство об отстранении Записоцкого от занимаемой должности. Его суд рассмотрит в ближайшее время.

Суд также должен рассмотреть аналогичное ходатайство об отстранении от должности президента УАФ Андрея Павелко.

Что предшествовало: 13 июля правоохранители задержали генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцого с целью доставить в суд.

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