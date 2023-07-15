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ПАР має вчинити "правильно", якщо Путін прибуде на саміт БРІКС – прокурор МКС

Ольга Глущенко Субота, 15 липня 2023, 02:54
ПАР має вчинити правильно, якщо Путін прибуде на саміт БРІКС – прокурор МКС
КАРІМ ХАН, ФОТО З ICC-CPI.INT

Південна Африка повинна вчинити "правильно" і дотримуватися міжнародного права, якщо президент Росії Володимир Путін особисто відвідає саміт блоку БРІКС в Йоганнесбурзі наступного місяця.

Джерело: прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан в інтерв'ю CNN

Пряма мова: "Південна Африка десятиліттями відчувала на собі злочин проти людства, злочин апартеїду, я не думаю, що їм потрібні мої повчання.

Вони добровільно є державою-учасницею МКС, вони знають, що таке закон, і я думаю, що вони вчинять правильно. І ми оцінимо, що насправді відбувається на саміті БРІКС, і відповідним чином відреагуємо".

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Деталі: У березні МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової за воєнний злочин – незаконну депортацію українських дітей.

Оскільки суд не проводить заочних процесів, Путін повинен бути або виданий Москвою, або заарештований за межами Росії.

Більшість країн світу – 123 –  є учасниками договору, а статут МКС передбачає, що всі держави-учасниці мають юридичне зобов'язання співпрацювати з судом, в тому числі виконувати ордери на арешт.

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Однак Південна Африка – країна, що приймає цьогорічний саміт БРІКС – надала дипломатичний імунітет усім офіційним особам, які візьмуть участь у саміті в серпні, а це означає, що Путін, можливо, зможе приїхати до країни, незважаючи на ордер МКС на його арешт.

Що передувало: Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що Володимир Путін буде присутній особисто на саміті БРІКС у серпні; у Кремлі кажуть, що поки не визначились.

Теми: ПАРПутінсуд
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