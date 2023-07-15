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Російські офіцери незадоволені Герасимовим і Шойгу - розвідка Британії

"Українська правда", "Європейська правда"Субота, 15 липня 2023, 09:42
Російські офіцери незадоволені Герасимовим і Шойгу - розвідка Британії
герасимов та шойгу, фото: tv rain

Розвідка Великої Британії відреагувала на звільнення в Росії командувача 58-ю армією генерал-майора Івана Попова, який нібито доповів командуванню про складну ситуацію в Запорізькій області.

Джерело: про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії за 15 липня, опублікованому у Twitter, пише "Європейська правда"

Деталі: У відомстві зазначили, що у РФ регулярно звільняли командирів з початку вторгнення в Україну, але ситуація з Поповим привертає увагу тим, що його звільнили за те, що він висловлював занепокоєння, а не за нібито погані військові результати.

У злитому відео, призначеному для його підлеглих, Попов різко розкритикував керівництво Міноборони РФ, заявивши, що воно "вдарило по нас з тилу, жорстоко обезголовило армію в найскладніший і найнапруженіший момент".

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Коментарі Попова привертають увагу до серйозного невдоволення, яке багато офіцерів, ймовірно, відчувають до вищого військового керівництва, підкреслюють у розвідці.

У відомстві додають, що його висловлювання багато в чому перегукуються зі скаргами ватажка групи Вагнера Євгенія Пригожина перед його заколотом.

Дослівно: "Пряма критика з боку підлеглих, ймовірно, стає все більшою проблемою для міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генерального штабу генерала Герасимова".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Цього тижня російський генерал-майор Іван Попов із позивним "Спартак" заявив своїм підлеглим солдатам, що.його звільнили після доповіді про проблеми армії на фронті в Запорізькій області.

Теми: війнаРосія
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