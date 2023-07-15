Российские офицеры недовольны Герасимовым и Шойгу - разведка Британии

Разведка Великобритании отреагировала на увольнение в России командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который якобы доложил командованию о сложной ситуации в Запорожской области.

Источник: об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 15 июля, опубликованном в Twitter, пишет "Европейская правда"

Детали: В ведомстве отметили, что в РФ регулярно увольняли командиров с начала вторжения в Украину, но ситуация с Поповым привлекает внимание тем, что его уволили за то, что он выражал беспокойство, а не за якобы плохие военные результаты.

В слитом видео, предназначенном для его подчиненных, Попов резко раскритиковал руководство Минобороны РФ, заявив, что оно "ударило по нам с тыла, жестоко обезглавило армию в самый сложный и напряженный момент".

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Комментарии Попова привлекают внимание к серьезному недовольству, которое многие офицеры, вероятно, испытывают к высшему военному руководству, подчеркивают в разведке.

В ведомстве добавляют, что его высказывания во многом перекликаются с жалобами главаря группы Вагнера Евгения Пригожина перед его мятежом.

Дословно: "Прямая критика со стороны подчиненных, вероятно, становится все большей проблемой для министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба генерала Герасимова".

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Напомним: На этой неделе российский генерал-майор Иван Попов с позывным "Спартак" заявил своим подчиненным солдатам, что его уволили после доклада о проблемах армии на фронте в Запорожской области.