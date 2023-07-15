"Вагнер" у Білорусі: українські прикордонники відстежують рухи російських найманців

Державна прикордонна служба України підтверджує появу в Білорусі окремих груп ПВК "Вагнер", українські правоохоронці будуть ретельно відстежувати їхні кроки на території цієї країни.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Як ми повідомляли раніше, зважаючи на заяви і риторику білоруського керівництва в питанні прийому російських найманців та облаштування місць для їхнього розміщення не можна було виключати, що рано чи пізно в Білорусі вони все ж з’являться.

Станом на зараз наявна інформація показує, що в Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових кампаній, які переміщаються з території Росії.

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В свою чергу ми продовжуємо відстежувати цю ситуацію, аби розуміти всі місця, де вони будуть дислокуватися, яка кількість їх буде і які завдання вони виконуватимуть".

Що передувало: Вранці 15 липня у Білорусі помітили велику колону легкових і вантажних автомобілів на номерах так званих "ДНР/ЛНР", на яких приїхали "вагнерівці", повідомив моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".

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