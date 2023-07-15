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"Вагнер" у Білорусі: українські прикордонники відстежують рухи російських найманців

Валентина РоманенкоСубота, 15 липня 2023, 12:10
Вагнер у Білорусі: українські прикордонники відстежують рухи російських найманців
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З САЙТУ THETIMES.CO.UK

Державна прикордонна служба України підтверджує появу в Білорусі окремих груп ПВК "Вагнер", українські правоохоронці будуть ретельно відстежувати їхні кроки на території цієї країни.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Як ми повідомляли раніше, зважаючи на заяви і риторику білоруського керівництва в питанні прийому російських найманців та облаштування місць для їхнього розміщення не можна було виключати, що рано чи пізно в Білорусі вони все ж з’являться.

Станом на зараз наявна інформація показує, що в Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових кампаній, які переміщаються з території Росії.

В свою чергу ми продовжуємо відстежувати цю ситуацію, аби розуміти всі місця, де вони будуть дислокуватися, яка кількість їх буде і які завдання вони виконуватимуть".

Що передувало: Вранці 15 липня у Білорусі помітили велику колону легкових і вантажних автомобілів на номерах так званих "ДНР/ЛНР", на яких приїхали "вагнерівці", повідомив моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".

Передісторія:

  • Російське видання "Вёрстка" повідомило, що в Білорусі почали зводити табори для розміщення бойовиків ПВК "Вагнер" після домовленостей з Олександром Лукашенком, який вів переговори з ватажком російських найманців Євгеном Пригожиним.
  • Державна прикордонна служба України спростовувала цю інформацію. У ДПСУ наголосили, що розвідка ретельно відстежує ситуацію в країні, яка є поплічником держави-агресора РФ.
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 27 червня заявив, що в Білорусі не будують таборів для ПВК "Вагнер", але за необхідності "допоможуть із розміщенням".
  • "Ми поки ніяких таборів не будуємо. Але якщо вони захочуть (я так розумію, вони дивляться окремі території), ми їх розмістимо. Ставте намети, будь ласка. Але поки що вони перебувають у Луганську у своїх таборах... Ми їм запропонували одну з покинутих частин. Будь ласка - паркан є, все є. Ставте намети. Чим можемо, допоможемо. Поки визначаться, чим їм займатися", - заявив білоруський диктатор.
  • 14 липня Міноборони Білорусі повідомило, що найманці ПВК "Вагнер" на території РБ почали навчати територіальні війська в якості інструкторів.

Теми: ВагнерБілорусьПрикордонна служба
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